Nová kniha mapuje 80 let hokeje v Sokolově

Autor: ČTK
  18:53aktualizováno  18:53
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| foto: ČTK

Nová, obsáhlá kniha "HC Baník Sokolov - na obou stranách mantinelu" popisuje 80 let hokeje v Sokolově. Dnes ji před zahájením hokejové sezony představili v tomto městě její autoři i vedení klubu. I přes relativně nízký rozpočet se klub drží v druhé nejvyšší soutěži, Maxa lize a chce v ní zůstat, řekl dnes jeho jednatel David Soukup.

Autory knihy, která má 736 stránek a přes 800 fotografií, jsou Zdeněk Plachý, Jaroslav Rokos, Tomáš Bouda a Arnošt Moucha. Podle Rokose začala publikace vznikat zhruba před dvěma lety, když vyšla kniha o 75 letech fotbalu v Sokolově. "Další výročí, 80 let hokeje, se nabízelo. Vytvořili jsme autorský tým ze sportovního novináře, mediálního zástupce klubu a majitele nakladatelství Arnošta Mouchy, který zároveň 25 let fotil zápasy Baníku. Kniha také obsahuje 60 medailonků osobností, které za ta léta hokej v Sokolově ovlivnily, od hráčů přes lidi z realizačního týmu až po medailonek kotle na stadionu Baníku," popsal Rokos.

Dějiny sokolovského hokeje se podle něj prolínají s vývojem města. Zprvu nadšenci ze Sokolova hráli na zamrzlých přírodních vodních plochách, po roce 1949 jezdili do Karlových Varů, kde byla umělá ledová plocha.

Podle Soukupa je vydání knihy, která mapuje dlouhou historii hokeje v hornickém městě, i závazkem pro současný klub, aby v historii pokračoval. A to i přes rozpočet 24 milionů korun, který podle vedení klubu výrazně zaostává za rozpočty ostatních klubů v soutěži.

Klub chce nadále spolupracovat s karlovarskou extraligovou Energií, dávat šanci mladým hokejistům a být důstojným protivníkem bohatších klubů. V nové sezoně nastoupí sokolovští hráči v nových dresech. Zůstává tradiční barevná kombinace černé a žluté se jmény hlavních sponzorů.

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