Nová nádrž v Perninku pomůže zimnímu zasněžování, v létě poslouží k rekreaci

V Perninku na Karlovarsku pokračuje budování celoročního sportovního areálu pro děti. Do výstavby nádrže na zasněžování sjezdovek, která bude v létě sloužit k rekreaci, zatím majitel areálu Vladimír Brůna vložil zhruba 20 milionů korun. Zimní sezona by díky většímu množství techniky na výrobu technického sněhu mohla v areálu začít počátkem prosince, dříve než v minulých letech, řekl Brůna ČTK.
Nová nádrž má kapacitu 1800 metrů krychlových a doplní současnou, která už kapacitou 150 metrů krychlových nestačila. "Svařili jsme fólie a zkusmo nádrž napustili, abychom otestovali, jestli vše funguje. Teď ji začneme napouštět plnohodnotně," řekl Brůna o přípravě na zasněžování sjezdovek.
I sjezdovky doznaly úprav. Výstup z vleku i jednu z částí areálu pracovníci dosypali zeminou vytěženou z nádrže. "Směrem k viaduktu, kam bude nově možný výstup z vleku, budeme mít boule a budeme tam modelovat trať na ski cross. Letos zatím ze sněhu, abychom vyzkoušeli, jak se to chová, a pro příští rok bychom to chtěli vybudovat pevné z půdy," doplnil Brůna. Vybudování nádrže vyšlo na zhruba 18 milionů korun. Půjde díky ní zasněžit půlku sjezdovky za dva dny.
Příprava stavby nádrže trvala téměř tři roky. Má zpevněný příjezd vhodný pro techniku a v případě potřeby může sloužit i jako požární nádrž. V létě by ale měla sloužit především pro rodinnou rekreaci. "V dubnu nebo květnu počítáme s instalací herních prvků, budou tam mola, pódia, vor, na kterém bude možné ručkovat, a další vodní atrakce, třeba plováky," řekl Brůna. Nádrž by měla mít přírodní charakter, její dno bude obložené kamením. Na herní prvky by mělo být použito dřevo ze stromů, které musely nádrži ustoupit.
Brůna ČTK řekl, že areál koupil jako výhradně zimní středisko. Jen zimní provoz by ho ale neuživil. Postupně se také rozhodl pro nabídku služeb hlavně pro děti. Investoval do lyžařské školičky a jejího zázemí. Letos se zvětši i plocha pro rozcvičování skupinek malých lyžařů, uvedl. Brůna plánuje posílit i personální obsazení areálu. Loni tam pracovalo 45 lidí, z toho asi 30 lyžařských instruktorů. Pracovníků bude letos zhruba o čtvrtinu víc.
Zahájení zimní sezony závisí podle Brůny na počasí. Zasněžovat se v Perninku začne pravděpodobně v listopadu, pokud klesne teplota několik dní za sebou pod minus čtyři stupně Celsia. "Loni jsme začínali lyžovat těsně po Vánocích. Letos bychom chtěli začít už v prosinci a během týdne přilákat i místní školy, kterým bychom chtěli umožnit lyžování zdarma. Pořád zároveň zůstáváme velmi lidovým areálem a ceníky pro zimní sezonu se měnit nebudou," uzavřel majitel areálu.
V Perninku žije zhruba 600 obyvatel. Areál je v nadmořské výšce necelých 900 metrů nad mořem.