Nová Role na Karlovarsku dokončila opravy interiérů kostela a úpravu jeho okolí

Město Nová Role na Karlovarsku dokončilo další část oprav kostela sv. Michaela. Opravy vnějšku i vnitřních prostor jedné z nejstarších památek v kraji stály téměř pět milionů korun, řekl dnes ČTK starosta Luboš Pastor (nez.). V kostele město kromě pravidelných nedělních mší chystá i občasné kulturní akce.
Město nechalo zrekonstruovat vnitřní obvodové stěny v hlavní lodi kostela. "Opraven je i kůr, který dostal zpět svou barokní podobu a hotová je i úplná výměna schodiště k němu," uvedl starosta. Stavbaři také vyměnili okna. Celková úprava okolí kostela, která odvádí vodu pryč od stavby, by měla zabránit další degradaci zdiva.
Na opravy kostelíka vypsala Nová Role v roce 2024 veřejnou sbírku, která stále pokračuje. Část peněz na právě dokončené opravy šla podle starosty z vybraných peněz a město bude ještě žádat o vyplacení části nákladů z evropské dotace z Integrovaného regionálního operačního programu.
Opravám předcházel průzkum, který prováděli archeologové z katedry archeologie Západočeské univerzity v Plzni. Se závěry průzkumu seznámí veřejnost v září. Výzkumníci představí i mnoho artefaktů, které v okolí kostela našli.
Kostel město opravuje postupně několik let. V minulosti čerpalo dotace například od Karlovarského kraje, a to na opravu střechy kostela, restaurování maleb nebo archeologický průzkum okolí.
Románsko-gotický kostel svatého Michaela byl postaven v polovině 13. století. V minulém století byl několikrát zaplaven rozvodněnou říčkou Rolavou, chátral a bylo rozkradeno jeho vybavení, včetně varhanních píšťal. Památka je jedním z několika dochovaných venkovských klášterních kostelíků z doby králů Přemysla Otakara I. a Václava I., které zřídil řád cisterciáků v Česku.