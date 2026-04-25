Nová Role na Karlovarsku postavila multifunkční park pro sport a relaxaci

Nová Role na Karlovarsku má nový multifunkční park za 40 milionů korun. Areál nabízí relaxační zóny i sportovní vyžití pro všechny generace, uvedl starosta Luboš Pastor (nez.). Stavbu město financovalo z úvěru a získalo na ni evropskou dotaci 5,2 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu.
Stavba víceúčelového areálu v Nové Roli začala terénními úpravami tehdejšího škvárového hřiště loni v únoru, dokončena byla v listopadu. "Už jen zbývá, aby se to tu zazelenalo a park může plnohodnotně sloužit svému účelu," řekl ČTK starosta.
Nový park je v bezprostřední blízkosti fotbalového hřiště a městského koupaliště u Novorolského rybníka. Jeho celková rozloha je 15.000 metrů čtverečních a tvoří ho skatepark, pumptracková dráha nebo venkovní hřiště pro cvičení s vlastní vahou. Kilometr dlouhá asfaltová dráha pro bruslaře propojuje všechny části areálu, kde je i relaxační zóna určená k procházkám. K posezení v areálu slouží lavičky a stoly.
Záměr pro výstavbu areálu připravovalo město od roku 2015, studie byla hotová o čtyři roky později. Podle Pastora ale Nová Role čekala na změnu územního plánu kvůli přibližně 15 procentům plochy parku, která nebyla v zastavitelném území.
Nová Role je přibližně deset kilometrů od centra Karlových Varů. Patří k ní i obce Jimlíkov a Mezirolí, celkově zde žije asi 4300 lidí. Město hospodaří s přibližně stomilionovým ročním rozpočtem.
Město dlouhodobě pracuje na propojení svých tří částí, kombinovaná stezka pro chodce a cyklisty je spojuje od loňského roku, kdy Nová Role dokončila její zhruba 600 metrů dlouhý úsek na výjezdu z města. Další hojně využívaná cyklostezka, Karlova stezka, vede přes Novou Roli do Staré Role a Karlových Varů podél řeky Rolavy od Nejdku a německých hranic.