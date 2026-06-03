Nová sezona karlovarských symfoniků nabídne klasiku i prolínání žánrů

Karlovarský symfonický orchestr (KSO) zahájí v září 192. koncertní sezonu, kterou již pátým rokem dramaturgicky sestavil šéfdirigent Ondřej Vrabec. Sezona opět nabídne výběr hostujících umělců, tradičních i netradičních sólových nástrojů a žánrů od klasiky k prolínání hudebních stylů. Zazní skladby českých autorů, ze zahraničních se KSO bude věnovat i výročí Ludwiga van Beethovena, posluchači si ale budou moci poslechnout i moderní hudbu nebo pořady určené dětem a rodinám, uvedla Vlasta Vodičková z KSO.
"V nové sezoně se objeví posluchačům známé dirigentské osobnosti a sólisté, například Petr Altrichter, Robert Kružík, Vojtěch Spurný, Jana Boušková, Jiří Bárta a další, orchestr také doprovodí díky spolupráci s Mezinárodním pěveckým centrem A. Dvořáka Kateřinu Kněžíkovou a Adama Plachetku," uvedla Vodičková.
V programu mají své místo také zahraniční hosté, maďarský dirigent Gabor Hollerung společně s maďarskou sopranistkou Orsolyou Sáfárovou, z Venezuely do Karlových Varů zamíří dirigent Simon Zerpa s vynikajícím hráčem na maracas Manuelem Rangelem nebo jako každoročně čestný šéfdirigent KSO Martin Lebel.
Výběr skladeb zahrnuje české ikonické autory Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetanu, Josefa Suka, Vítězslava Nováka nebo významného skladatele vídeňského klasicismu Jana Křtitele Vaňhala. S Kühnovým smíšeným sborem zazní Dvořákovo Requiem, jako každoročně orchestr uvede Mou vlast nebo s Jakubem Kydlíčkem barokní program pro tradiční koncert v Grandhotelu Pupp na druhý svátek vánoční. V premiéře orchestr s šéfdirigentem Ondřejem Vrabcem provede Symfonii č. 1 Dalibora Štrunce.
Ze zahraničních skladatelů je velký prostor v dramaturgii věnován Ludwigu van Beethovenovi, od jehož úmrtí uplyne v březnu příštího roku 200 let, dále bude znít hudba Johannese Brahmse, Petra Iljiče Čajkovského, Modesta Musorgského, Samuela Barbera nebo houslový koncert od posledního z klasických představitelů americké minimalistické školy Philipa Glasse.
Vedle klasických symfonických programů jsou do sezony zařazeny i koncerty komorní, crossover se suitou z baletu Čaroděj ze země OZ Milana Svobody v rámci Jazzfestu Karlovy Vary nebo koncerty pro rodiče s dětmi "Lou-skáče-k!" s výběrem melodií ze slavného Čajkovského baletu. Sbory ze Základní umělecké školy Karlovy Vary s dirigentem Janem Kučerou uvedou program Hlavně nesmí býti smutno, který uvede nejslavnější písně Jaroslava Uhlíře.
Posluchači si budou moci tradičně vybrat ze čtyř možností abonmá, a to ze dvou standardních řad A a B vždy s osmi symfonickými koncerty. Ze všech těchto šestnácti koncertů je možné si sestavit vlastní výběr (řada C). Pro ty, kteří klasickou hudbu teprve chtějí začít poznávat nebo mají rádi projekty na pomezí klasického žánru, je připravena řada D, která zahrnuje dva koncerty symfonické, jeden koncert na pomezí klasiky a jazzu a společný projekt se sólisty z Divadla J. K. Tyla v Plzni s hudbou krále muzikálu Andrewa Lloyda Webbera.