Nové parkoviště u letiště v Karlových Varech začne sloužit koncem června

Autor: ČTK
  16:50aktualizováno  16:50
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Na Letišti Karlovy Vary (LKV) pokračuje stavba odstavného parkoviště pro 137 aut. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) jdou práce za 16 milionů korun podle plánu. Parkoviště by mělo začít sloužit v závěru června, řekl dnes ČTK. Z karlovarského letiště se bude letos v létě létat do pěti destinací, novinkou je Tunisko.

Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. Vjezd a výjezd bude regulovat automatická závora.

Možnosti parkování u karlovarského letiště jsou podle náměstka už nyní dobré. "My tam máme přizpůsobené komunikace k parkování tak, aby byl dostatek parkovacích míst pro charterové lety. Pokud by se stalo, že se parkoviště zaplní, ihned máme připravené plochy k parkování, které by se otevřely dodatečně, ale v této chvíli si myslím, že to bude stačit," doplnil náměstek. Bezplatné parkování bude nadále možné podél celé příjezdové cesty.

Podle jednatelky karlovarského letiště Alice Justiny Undus nabízejí cestovní kanceláře z Karlových Varů dva lety týdně do turecké Antalye a jeden let týdně do bulharského Burgasu. "Nově se vrací i tuniská destinace Monastir. A rovněž bude letos pokračovat převážně incomingová charterová linka z uzbeckého Taškentu, a to ve frekvenci jednou týdně od začátku června do září, vždy ve čtvrtek," řekla ČTK. Lety do dovolenkových destinací začnou 6. června a skončí 3. října.

Karlovarský kraj letos podle Hurajčíka podpoří pobídkami lety do Uzbekistánu a Tuniska. "Pobídky jsou pouze pro ty nové a nebo druhým rokem nové cestovky a nebo letecké společnosti. Některé linky už létají několikátým rokem bez pobídek, proto ani nevyužijeme celou finanční částku, kterou máme v rozpočtu," řekl.

Letiště Karlovy Vary, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj, odbavilo loni v letní sezoně 58 letů a 17.545 cestujících, meziročně zhruba o polovinu méně. Z Karlových Varů loni od června do října létaly čtyři charterové lety týdně. Do turecké Antalye dvakrát týdně a jednou týdně do bulharského Burgasu, pátou destinací byl uzbecký Taškent.

Předloni odbavilo LKV na 132 letech do 11 destinací 32.049 cestujících. V roce 2023 to bylo 40 letů do tři destinací s 10.924 cestujícími. V roce 2022 prošlo letištěm na jediném letu do turecké Antalye při 17 letech 5935 cestujících.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Denně pod ní projdou tisíce turistů. Skrytou korunu na Karlově mostě v Praze neznají ani místní

Staroměstská mostecká věž byla zamýšlena jako triumfální oblouk, oslavující...

Tento historický detail uniká téměř všem návštěvníkům jedné z nejpopulárnějších pražských památek. Ve Staroměstské mostecké věži u Karlova mostu se nad průjezdem ukrývá kamenná královská koruna,...

Malíř Jan Samec a herec Jiří Štěpnička. Dva bratři, kteří si nejdou po krku, ale pochválí se

Vernisáž dvou Janů Samců v galerii Nová síň v Praze zahajoval herec Jiří...

Umělecký „klan“ širší rodiny Jana Samce je rozsáhlejší, než si kdo umí představit. Jeho bratrem je herec Jiří Štěpnička – spojuje je společný otec Jan Samec, manžel herecké hvězdy první republiky...

Velkolepost linky B zhatil nedostatek financí. Měla to být pocta československému sklářství

Nástupiště Náměstí Republiky rovněž v roce 1985. Linka B pražského metra...

Nejmladší linka pražského metra nevznikla pouze jako obyčejná dopravní spojnice. Stavba byla ambiciózním projektem, na němž se podíleli špičkoví výtvarníci své doby. Trasa B měla demonstrovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pět utajených pražských vnitrobloků: Zapadlé kavárny, kde se schovat před ruchem velkoměsta

Praha nabízí celou řadu možností, kde se ukrýt před hlukem velkoměsta a s...

Kam si v hlavním městě zajít posedět na zahrádku, aniž by vás rušil neodmyslitelný hluk velkoměsta? Za výstavními fasádami pražských domů se ukrývají o něco tajemnější dvorky s podniky, do kterých...

Zákaznická nedůvěra roste. Řezání bot pásovou pilou se stalo globálním hitem

Pitvání bot se stalo globálním hitem.

Uvnitř luxusních tenisek za desítky tisíc korun se klidně mohou nacházet místo kvalitních výplní jen levné kartonové výztuhy. V „poctivých“ vysokých botách značek Timberland či Dr. Martens najdete...

Budějovice nabídly Dynamu řešení, které by přineslo licenci na novou sezonu. Klub odmítl

Areál Složiště získal darem Jihočeský kraj od města České Budějovice. (10....

Ani další schůzka fotbalového Dynama se zástupci Českých Budějovic a Jihočeského kraje neznamenala posun v jednání o budoucnosti klubu. Město mu nabídlo využití stadionu na celou příští sezonu, díky...

28. května 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Veterináři našli v tržnici přes 200 kilo závadných potravin, mezi nimi asi i holuby

Kukly bource morušového

Přes 200 kilogramů masa, masných výrobků, polotovarů či zvířecích vnitřností skladovaných v nevyhovujících hygienických podmínkách našly při kontrole inspektorky Státní veterinární správy (SVS) v...

28. května 2026  14:02,  aktualizováno  14:02

S koncem školního roku školy ztrácí kontakt s absolventy a tím i vazby na praxi

28. května 2026  14:02

Koupaliště zahajují sezonu, v pátek otevře Sluníčko ve Vratislavicích n. N.

ilustrační snímek

Koupaliště v Libereckém kraji zahajují letní sezonu, v pátek odpoledne se otevře městské koupaliště Sluníčko ve Vratislavicích nad Nisou, v sobotu se přidají...

28. května 2026  12:16,  aktualizováno  12:16

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sokolov hledá lékaře pro novou polikliniku, zájem je zatím nízký

ilustrační snímek

Zájem o pronájem ordinací ve vznikající poliklinice v budově bývalé hygienické stanice v Sokolově je malý. Město ale zatím nezvažuje, že by prostory nabídlo i...

28. května 2026  12:15,  aktualizováno  12:15

Dozorce, kterému při převozu utekl vězeň, vyvázne bez trestu

Eskorta odváží z jednání o prodloužení vazby Tomáše Jiřikovského v bitcoinové...

Trestní stíhání dvaašedesátiletého dozorce z kynšperské věznice, jemuž při převozu odsouzených jeden z nich utekl, podmíněně zastavil státní zástupce Roman Šustáček. Generální inspekce bezpečnostních...

28. května 2026  13:52,  aktualizováno  13:52

MS v hokeji 2026 vstupuje do play off. V kolik hrají Češi a kdo vyzve silnou Kanadu?

Na snímku je hokejový stadion BCF Arena, ve kterém se odehrají zápasy základní...

Mistrovství světa v hokeji 2026 pokračuje ve středu 27. května očekávanými čtvrtfinálovými zápasy. Ve hře už je přímý postup mezi nejlepší čtyři týmy turnaje a fanoušci se mohou těšit na několik...

28. května 2026  13:49

Brno-střed nabídne studentům sdílené bydlení ve velkometrážních bytech

ilustrační snímek

Městská část Brno-střed nabídne studentům vysokých i středních škol ke sdílenému bydlení velkometrážní byty, o které je dlouhodobě nízký zájem. Pro pilotní...

28. května 2026  12:01,  aktualizováno  12:01

Státní zástupkyně zrušila moje trestní stíhání, oznámil liberecký hejtman Půta

Martin Půta po jednání SLK a SPOLU (20. října 2025)

Trestní stíhání, které proti libereckému hejtmanovi Martinu Půtovi zahájila policie v říjnu 2025 proto, že údajně nenahlásil trestný čin, státní zástupkyně ve středu zrušila. Politik o tom informoval...

28. května 2026  13:12,  aktualizováno  13:43

Unikátní kaple v Černé má 20 let. Vystoupí v ní herci Boková, Matásek a Javorský

Dřevěná stavba byla dokončena a vysvěcena v červnu roku 2006 a svým moderním a...

Kdo dosud neviděl či nenavštívil kapli svatého Antonína Paduánského v Černé na Žďársku, výjimečné dílo architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře, má v červnu nevšední možnost. Nejenže na vlastní oči...

28. května 2026  13:42,  aktualizováno  13:42

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Valašské Meziříčí a Beleaf: Uhlíkové offsety zafinancují obnovu lesů

28. května 2026  13:32

Z požáru střechy školy obvinili svářeče. Neměl připravené místo opravy a šidil dohled

Hasiči Zlínského kraje zlikvidovali požár střechy budovy střední školy v České...

Za loňský požár střechy Střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně může podle policie svářeč, který ji opravoval a nedodržel podmínky požární bezpečnosti. Kriminalisté muže středního věku obvinili...

28. května 2026  13:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.