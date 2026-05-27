Nové parkoviště u letiště v Karlových Varech začne sloužit koncem června

Na Letišti Karlovy Vary (LKV) pokračuje stavba odstavného parkoviště pro 137 aut. Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Hurajčíka (ANO) jdou práce za 16 milionů korun podle plánu. Parkoviště by mělo začít sloužit v závěru června, řekl dnes ČTK. Z karlovarského letiště se bude letos v létě létat do pěti destinací, novinkou je Tunisko.
Nové parkoviště bude mít asfaltový povrch a osvětlení. Vjezd a výjezd bude regulovat automatická závora.
Možnosti parkování u karlovarského letiště jsou podle náměstka už nyní dobré. "My tam máme přizpůsobené komunikace k parkování tak, aby byl dostatek parkovacích míst pro charterové lety. Pokud by se stalo, že se parkoviště zaplní, ihned máme připravené plochy k parkování, které by se otevřely dodatečně, ale v této chvíli si myslím, že to bude stačit," doplnil náměstek. Bezplatné parkování bude nadále možné podél celé příjezdové cesty.
Podle jednatelky karlovarského letiště Alice Justiny Undus nabízejí cestovní kanceláře z Karlových Varů dva lety týdně do turecké Antalye a jeden let týdně do bulharského Burgasu. "Nově se vrací i tuniská destinace Monastir. A rovněž bude letos pokračovat převážně incomingová charterová linka z uzbeckého Taškentu, a to ve frekvenci jednou týdně od začátku června do září, vždy ve čtvrtek," řekla ČTK. Lety do dovolenkových destinací začnou 6. června a skončí 3. října.
Karlovarský kraj letos podle Hurajčíka podpoří pobídkami lety do Uzbekistánu a Tuniska. "Pobídky jsou pouze pro ty nové a nebo druhým rokem nové cestovky a nebo letecké společnosti. Některé linky už létají několikátým rokem bez pobídek, proto ani nevyužijeme celou finanční částku, kterou máme v rozpočtu," řekl.
Letiště Karlovy Vary, jehož vlastníkem je Karlovarský kraj, odbavilo loni v letní sezoně 58 letů a 17.545 cestujících, meziročně zhruba o polovinu méně. Z Karlových Varů loni od června do října létaly čtyři charterové lety týdně. Do turecké Antalye dvakrát týdně a jednou týdně do bulharského Burgasu, pátou destinací byl uzbecký Taškent.
Předloni odbavilo LKV na 132 letech do 11 destinací 32.049 cestujících. V roce 2023 to bylo 40 letů do tři destinací s 10.924 cestujícími. V roce 2022 prošlo letištěm na jediném letu do turecké Antalye při 17 letech 5935 cestujících.