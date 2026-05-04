Novou ředitelkou Galerie umění Karlovy Vary se stala Jana Bömerová

Galerii umění Karlovy Vary, pod kterou spadá i Interaktivní galerie Becherova vila a galerie Letohrádek Ostrov, nově povede Jana Bömerová. Dnes byla oficiálně uvedena do funkce, v níž nahradí dočasně jmenovaného Jiřího Karpowicze a především dlouholetého ředitele galerie Jana Samce. Bömerová chce galerii více otevřít veřejnosti a mladým lidem, a to i s využitím digitálních médií, řekla dnes ČTK.
Galerii umění v Karlových Varech ročně navštíví okolo 11.000 lidí. Nová ředitelka si klade za cíl toto číslo za rok zdvojnásobit. "Já bych ráda, aby ta instituce byla nasměrovaná i na mladé lidi. To znamená dostávat do instituce nejenom odbornou veřejnost, ale udělat jí místem, kde by obyvatelé Karlovarského kraje, ale i návštěvníci města a právě rodiny a mladí lidé našli kvalitní a zábavní program. Myslím si, že můžeme dělat více interaktivní a prakticky i digitalizované prezentace a věřím v to," uvedla dnes Bömerová.
Zmodernizovat by podle nové ředitelky potřebovaly webové stránky instituce, na kterých by se měla objevit díla z rozsáhlé galerijní sbírky. Na výstavách mohou být obrazy opatřeny QR kódy, přes které se návštěvník dostane k dalším informacím v různých jazycích.
Jedním z důvodů, proč v soutěži na nového ředitele vyhrála Bömerová, bylo podle krajské radní pro kulturu Gabriely Dostálové (ANO) i to, že ve svém projektu zahrnula možnosti vícezdrojového financování projektů galerie, například prostřednictvím evropských fondů. Právě takový příslib, kdy galerie nebude žádat o peníze jen zřizovatele, tedy Karlovarský kraj, je podle Dostálové přínosem, i když se kraj nebrání dobré nápady dál podporovat.
Jedním z úkolů, které má nová ředitelka od Karlovarského kraje je i větší zaměření na pobočky v Becherově vile v Karlových Varech a v letohrádku v Ostrově na Karlovarsku. Bömerová dnes ČTK řekla, že by ráda všechny tři výstavní prostory více propojila, například tím, že by se dala koupit výhodná vstupenka do všech galerií, což by mohlo zvýšit návštěvnost.