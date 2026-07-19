Nový web s mobilní aplikací mapují kamenné kříže po celém Česku

Společnost pro výzkum kamenných křížů, která už více než čtyři desetiletí funguje v Aši, spustila nový web kamenne-krize.cz i s mobilní aplikací, kde je dostupná databáze těchto kamenných památek po celém Česku. ČTK o tom za uvedenou společnost informovali manželé Streubelovi.
"Pro web jsme se rozhodli proto, aby byly výsledky 40letého bádání společnosti více přístupné veřejnosti, a také proto, že knížka, kterou jsme vydali v roce 1997, už je zastaralá. Na webu máme spoustu dalších informací, které si veřejnost může přečíst," popsala motivaci vzniku webu a mobilní aplikace tajemnice Společnosti pro výzkum kamenných křížů Marie Streubelová. Lidé tak podle ní mohou zjistit, co společnost zjistila nového, a mohou daný kříž navštívit. "Snažíme se ty citlivé kříže chránit, ale u těch ostatních, které jsou i viditelné na mapách, dáváme souřadnice, aby si tam kdokoliv mohl udělat výlet a kříž vyfotit, za to budeme rádi," dodala.
Podle Michala Streubela je web výsledkem letité badatelské činnosti, která byla původně zaznamenávána ručně a nyní se dočkala digitalizace. "Snažíme se, aby se o těch křížích vědělo, aby si jich obce vážily, aby lidé věděli, že to je nějaká památka, která je často je nejstarší v dané obci. Že je to kus jejich historie. Snažíme se dohledávat i ty příběhy, jak kříže vznikaly, bádáme v matrikách a archivech," uvedl.
Každý zaznamenaný objekt má vlastní kartu s evidenčními údaji a GPS souřadnicemi doplněnou o fotografie, videa nebo i 3D model, který pomůže číst nečitelné nebo poškozené nápisy. Podle Streubelových byly smírčí kříže konkrétně na Chebsku tradiční do roku 1799 podle magdeburského a norimberského městského práva. Řešily smírčí smlouvu mezi pachatelem a poškozeným.
"Ty, co jsou datovány od roku 1800 a dál, považujeme za novodobé pamětní kameny. Vznikaly například i tehdy, když se stalo třeba nějaké neštěstí na silnici, že někdo spadl z vozu nebo jiná nehoda se smrtelným následkem, tak kámen vznikl i na památku toho člověka, který tam zemřel. Častá byla i lesní neštěstí, když někoho zabil strom, to hlavně v 19. a 20. století," řekl Streubel.
Na webu je dostupná databáze všech křížů, kterých jsou v Česku asi 3000. V Karlovarském kraji jich je mezi 250 a 300. Vyskytují se například u Milhostova nebo Hazlova. Na činnosti společnosti, založené v roce 1983 v Aši, se podílí zhruba stovka lidí napříč republikou. Členové spolupracují i s dalšími spolky, s klubem českých turistů, skauty nebo se spřáteleným spolkem, který monitoruje hraniční kameny.