O letní tábory v Karlovarském kraji je velký zájem i navzdory vyšším cenám

Nabídka dětských letních táborů je v Karlovarském kraji podobná jako v minulých letech. Zájem je o tábory příměstské i pobytové, zjistila ČTK od pořadatelů. Trvá zhruba stejný zájem rodičů a dětí jak o tábory tematicky zaměřené, nebo delší pobytové. Turnusy jsou měsíc před začátkem prázdnin téměř naplněny, a to i navzdory nárůstu cen oproti loňsku, zjistila ČTK.
Sedmý ročník příměstských táborů letos pořádají Lázeňské lesy a parky v Karlových Varech. Podle mluvčího lesů Daniela Kubelky je o tábory zájem každý rok podobný, většina turnusů se obsadí v první vlně začátkem roku a nejpozději během května jsou kapacity naplněny. "Letos zbývá posledních deset míst ze sta. Chystáme čtyři týdenní turnusy a každý je plánován pro 25 dětí. V případě výrazně většího zájmu můžeme kapacitu navýšit na 28 dětí v jednom týdnu," uvedl Kubelka.
Na tábor, který má vždy od pondělí do pátku základnu v areálu Linhart v lázeňských lesích, dorazí podle Kubelky letos i asi třetina z dětí, které už byly loni. Proto se pořadatelé snaží každoročně program, který se odehrává především v přírodě, obměňovat. Letos táborníky od šesti do 15 let čeká třeba výlet do koňských stájí na Suchou u Nejdku, k jezeru v Lužci, kde budou mít přednášku myslivců a rybářů nebo k rozhledně Diana a do motýlího domu. "Věkově jsou děti rozloženy různě, stejně vnímáme fakt, že nejsou všichni účastníci karlovarští. Máme děti z celého kraje i několik z Prahy. Nepatrně větší polovina jsou dívky, ale i chlapci mají o tenhle způsob trávení prázdnin zájem," doplnil mluvčí.
Cena příměstského tábora, kdy děti dorazí v 07:30 a postaráno je o ně do 16:30 včetně svačin, pitného režimu a teplého oběda, se od loni zvedla o 300. "První ročník v roce 2000 stál na jeden turnus 2400 korun, loni platili rodiče 4000 korun a letos vyjde pět dní na 4300 korun," řekl Kubelka.
Tradičně velký zájem je v regionu i o pobytové tábory, které pořádá ostrovský Městský dům dětí a mládeže. Vždy zhruba stovka dětí naplní jedenáctidenní turnusy už počátkem roku, volných míst zbývají jednotky a pořadatelé přijímají náhradníky. Zájem je i o tematicky zaměřené příměstské tábory, v nabídce jsou turnusy sportovní a přírodovědné. Cena se z loňských 2000 zvedla na 2200 korun za pět dní včetně svačin a oběda a tábor je pro děti od sedmi do 12 let. Zdražil i pobytový tábor v Manětíně, který loni vyšel na 5300 korun, předloni na 4700 a letos vyjde 11 dní včetně dopravy z Ostrova a zpět na 5800 korun.
Další příměstské tábory, na které mohou rodiče děti přihlásit, pořádají třeba lezecká stěna, volejbalový oddíl nebo kluby zabývající se výcvikem jízdy na koni, cyklistikou a dalšími sporty nebo uměleckými obory. O letních prázdninách pořádá příměstský tábor i Krajská knihovna v Karových Varech. Pořadatelé se shodují v tom, že rodiče dětí především z prvního stupně základní školy v létě často využívají i kombinaci vícero možností, jak své děti zabavit.