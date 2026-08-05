O převodu letiště v Karlových Varech se rozhodne na podzim

O převodu Letiště Karlovy Vary z kraje na stát by měli zastupitelé i vláda rozhodovat zřejmě na podzim. Všechna jednání zatím směřují k tomu, aby krajské letiště mohla od začátku příštího roku spravovat armáda prostřednictvím státního podniku LOM (Letecké opravny Malešice). Konkrétní podmínky a smlouvy se postupně dojednávají a připravují ke schválení obou stran, řekl dnes novinářům hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO) po jednání zástupců všech zúčastněných stran.
Podle vládního i krajského usnesení stát převezme karlovarské letiště do správy. Vužívat ho má kromě dosavadní civilní dopravy také pro potřeby armády a nově provozovaného stanoviště letecké záchranné služby. Ministerstvo obrany zajistí potřebnou modernizaci vzletové a přistávací dráhy, aby letiště splňovalo požadavky pro potřeby NATO.
"Za nás jsme postavili tým podle jednotlivých problematik, byla vytvořená pracovní skupina, která ale řeší dílčí věci v jednotlivých segmentech, ať je to převod movitých, nemovitých věcí, řešíme samozřejmě palivové hospodářství, provoz a obchodní činnost letiště, kterou bychom si rádi nechali jako Karlovarský kraj tak, abychom mohli de facto rozhodovat, jaké linky se budou létat a kam," řekl dnes po jednání.
Podle předběžných dohod by celý handling (pozemní odbavení cestujících a zavazadel) včetně odbavovací haly zajišťovala státní firma LOM. Karlovarský kraj by ale nadále chtěl mít zásadní slovo v tom, které linky budou na karlovarské letiště létat, stejně jako je tomu dosud. Pro Karlovarský kraj je důležité zachovat možnost turistům a pacientům ze vzdálenějších destinací dostat se do Karlovarského kraje a lázeňských měst pohodlně a rychle. Ale i obyvatelé Karlovarského kraje využívají například o dovolených charterové lety do turistických destinací na jihu Evropy.
Podle Kubise by se první část smluv a dohod měla dostat na jednání krajského zastupitelstva zřejmě v září. Nevyloučil ale, že do konce roku bude nutné nutné svolat i mimořádné zastupitelstvo, aby smlouvy o převodu stihla krajská samospráva včas potvrdit. Na jednání vlády by podle dosavadních informací mělo ministerstvo obrany předložit podmínky převodu letiště na stát zřejmě v říjnu nebo listopadu.
Pro Karlovarský kraj je bezplatný převod na stát výhodný v tom, že ten je schopen zajistit provoz letiště a navíc ho začlenit do armádních struktur, ale zejména je schopen investovat do nezbytného prodloužení a rozšíření dráhy tak, aby na ní mohly vzlétat a přistávat letadla ze vzdálenějších destinací, a tedy i větší. Stát by převodem získal další letiště, které armáda může využít a které je navíc v bezprostřední blízkosti výcvikového prostoru Hradiště. Investice do letiště by tak mohly být součástí výdajů na obranu, které má Česká republika jako člen NATO nyní pod dvěma procenty HDP.