V Sokolově se na koalici domluvily Sokolov na plný úvazek (STAN a nezávislí) s Hnutím pro město Sokolov (ODS a nezávislí) a Společně pro Sokolov a VOK (Volba pro kraj). Dohromady by koalice měla mít 17 hlasů ve 27členném zastupitelstvu. ČTK to dnes řekl Jan Picka, lídr kandidátky Společně pro Sokolov. Vítězné hnutí ANO by tak skončilo mimo vedení města. Lídr kandidátky ANO Erik Klimeš večer ČTK řekl, že hnutí odchází do opozice, ale bude se snažit ještě komunikovat s ostatními subjekty.
Do sokolovského zastupitelstva se v komunálních volbách minulý týden dostalo pět uskupení. Volby ve třetím největším městě Karlovarského kraje vyhrálo ANO, získalo osm mandátů. Druhý skončil Sokolov na plný úvazek se sedmi mandáty. Třetí Hnutí pro město Sokolov bude mít šest zastupitelů. Čtvrté Společně pro Sokolov a VOK má čtyři mandáty, dva zastupitele má pátá SPD.
"Dneska jsme se potkali s kolegy ze Sokolov na plný úvazek, Hnutí pro město a domluvili jsme, že půjdeme společně a že vytvoříme koalici, která bude mít 17 křesel," řekl ČTK Picka s tím, že na prioritách volebních programů se shodují. Lídr kandidátky Sokolov na plný úvazek Miroslav Balatka na facebooku uvedl, že o podpisu koaliční smlouvy i přesném rozdělení funkcí a prioritách budou jednat.
"Je to pravda, tuto informaci máme, takže odcházíme do opozice," řekl dnes večer ČTK Klimeš a dodal, že se s ostatními subjekty ještě budou pokoušet komunikovat. "I když se to v tuhle chvíli zdá poměrně definitivní, ale pokud bude možnost a příležitost, určitě jich využijeme, abychom hledali nějakou variantu," dodal.
V Sokolově na radnici dosud vládla koalice hnutí ANO a Společně pro Sokolov s 15 mandáty. Tato koalice končí třetí společné volební období. Vítězné ANO získalo ve volbách před čtyřmi lety 11 mandátů, Společně pro Sokolov čtyři. Třetí skončila SPD se čtyřmi mandáty, čtvrté Hnutí pro město Sokolov získalo taktéž čtyři mandáty. Tři zastupitele má na pátém místě STAN. Šestá byla Radnice Středu s jedním mandátem. Volební účast v roce 2022 činila 34,27 procenta.