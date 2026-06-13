O studium na záchranáře v Sokolově je velký zájem, část uchazečů neprošla testy

O nově otevřené bakalářské studium v oboru zdravotnický záchranář v Sokolově je vyšší zájem, než se očekávalo. Část uchazečů ale nesplnila nutné fyzické testy. Z přihlášených 59 uchazečů splnilo podmínky 37. Karlovarský kraj, který už začal hledat možnosti, jak vyššímu počtu studentů zajistit výuku, nakonec nebude muset zvýšení kapacity řešit. Vyšší zájem ukazuje, že otevření oboru v Karlovarském kraji má budoucnost, řekl ČTK hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis (ANO).
"My jsme potřebovali řešit praxe, protože záchranka je schopná zajistit praxi pro 30 studentů, tak už jsme čekali, že budeme komunikovat s hejtmanem Ústeckého a Plzeňského kraje. Ale přijímací testy to vyřešily za nás. My jsme řešili samozřejmě ten hraniční počet, kdyby jich bylo 60, ale tím, že jich je jenom 37, tak nebudeme muset hledat řešení," uvedl Kubis. Kraj je podle něj schopen zajistit výukové prostory i praxe vlastními silami.
Karlovarský kraj má podle hejtmana o budoucí záchranáře enormní zájem a je připraven jim vyplácet stipendia. Po dokončení studia se očekává jejich okamžité zapojení do provozu, zejména na urgentních příjmech, kde je po této profesi vysoká poptávka. Mezi úspěšnými uchazeči nejsou přitom jen čerství absolventi středních škol s maturitou, ale také lidé z praxe, například všeobecné sestry, které si chtějí doplnit vzdělání v oboru záchranářství.
Obor Zdravotnické záchranářství nabízí od studijního roku 2026/2027 v Sokolově Vysoká škola zdravotnická. Ta už v Sokolově vyučuje obor Všeobecné ošetřovatelství, kde vysokoškolsky vzdělává zdravotní sestry. Těch už na pobočce v Sokolově studuje zhruba sto, uvedl Kubis.
Oba obory jsou extrémně důležité pro budoucnost zdravotnictví v Karlovarském kraji. Nemocnice i soukromé praxe mají dlouhodobě nedostatek kvalifikovaných pracovníků a s postupným stárnutím populace stárnou a do důchodu odcházejí i lékaři a zdravotničtí pracovníci. Podpora vzdělávání přímo v kraji je tak kromě stipendií a dotací pro ordinace další z forem, jak se kraj snaží udržet zdravotní péči v kraji dosažitelnou pro obyvatele.