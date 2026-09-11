O vedení Chebu se v komunálních volbách utká deset subjektů

O možnost řídit Cheb bude letos v komunálních volbách usilovat deset subjektů. Město, které má šanci získat na svůj rozvoj až dvě miliardy korun z projektu průmyslové zóny, sice má své problémy, ale v Karlovarském kraji vyniká minimální nezaměstnaností i velkými investičními projekty. Lidé ze současné koalice, složené z ANO, VOK (Volba pro kraj) a ODS, znovu kandidují. Proti nim budou v říjnových volbách stát mnohdy nové tváře chebské politiky, ale i ti, kteří průmyslovou zónu odmítají.
Ze současného vedení města jsou na kandidátkách starosta Jan Vrba (ANO) i oba místostarostové, Pavel Pagáč (VOK) a Michal Pospíšil (ODS). Na prvním místě kandidátek je ale jen Pospíšil, Pagáč je na kandidátce dvojkou, starosta Vrba je až na třetím místě. Hnutí ANO, které poslední volby vyhrálo, letos nominovalo do čela kandidátky poněkud překvapivě dosavadního zastupitele Petra Truhláře. Tým kandidátů VOK zase vede chebská radní Štěpánka Černá, která kandiduje také do Senátu.
U nyní opoziční Volby pro město s podporou starostů je v čele kandidátky senátor a bývalý místostarosta Miroslav Plevný. Někdejší starosta Antonín Jalovec kandidátku podporuje z posledního, 29. místa. Strany, které se před čtyřmi lety dostaly do zastupitelstva Chebu, povede SPD Ivan Reis a Koalici pro Cheb opět Karel Tyrpekl.
Nově se o místa v zastupitelstvu budou ucházet i Motoristé na kandidátce FAJN Cheb s podporou Motoristů sobě, které vede Petr Černý, anebo nově vzniklé hnutí Naše Česko, které jako lídra nominovalo bývalého ředitele kulturního centra Svoboda v Chebu Vladimíra Keblúška. Ten se také bude účastnit voleb o senátní křeslo.
Jasné hlavní téma má i nově vzniklé sdružení Lidé proti zóně - Nepostavíme průmyslovou zónu Cheb II. V jejím čele stojí Michal Tancoš, který proti vzniku Strategického podnikatelského parku byl i za současné vlády na radnici. Do zastupitelstva chce i Komunistická strana Čech a Moravy, kdysi v Chebu silná strana, která se ale před čtyřmi lety do zastupitelstva nedostala. Letos nasadila do čela kandidátky třicetiletého Jakuba Štěrbu.
Před čtyřmi lety se do 29členného zastupitelstva dostalo 11 kandidátů ANO, sedm z Volby pro město, po třech křeslech získaly VOK, SPD a Koalice pro Cheb a dvě křesla má ODS.