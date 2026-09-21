O zastupitelská křesla v Sokolově se utkají lidé ze sedmi kandidátek

V Sokolově bude letos v komunálních volbách kandidovat sedm stran, hnutí a koalic. Před čtyřmi lety se o křesla zastupitelů ucházelo 11 uskupení. Sokolovské zastupitelstvo má 27 členů. Volby do zastupitelstev obcí se letos uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října současně s prvním kolem voleb do Senátu.
Lídrem hnutí ANO 2011 je v Sokolově Erik Klimeš. Hnutí pro město Sokolov vede do voleb Ladislav Sedláček (ODS), KDU-ČSL má v čele Milana Svitka (nez.) a Sokolov na plný úvazek - Starostové s podporou místních osobností Miroslava Balatku (STAN). Dále kandiduje uskupení Společně pro Sokolov a politické hnutí VOK – Volba pro kraj s lídrem Janem Pickou (VOK) a Svoboda a přímá demokracie (SPD) a Svobodní, které vede Adam Gundacker. Sedmá kandidátka v čele s Bohumilem Gramanem (nez.) nese název TOP Sokolov.
Před čtyřmi lety zvítězilo v Sokolově ANO. Získalo 11 mandátů za 34,29 procenta hlasů voličů a vytvořilo koalici se Společně pro Sokolov, které obdrželo 14,55 procenta hlasů a získalo čtyři mandáty, s podporou hnutí VOK, které získalo rovněž čtyři mandáty za 12,39 procenta hlasů voličů.
Koalice vydržela dosud, pouze se loni v závěru roku změnil starosta, když Petra Kubise, který se po odmítnutí poslaneckého mandátu stal hejtmanem, nahradila poslankyně a dosavadní místostarostka Renata Oulehlová (oba za ANO). Ta je starostkou už podruhé. Místostarostkou se stala Ilona Medunová (ANO) a místostarostou po celé volební období zůstal Picka, který je i ředitelem Městského domu kultury.
Sokolov má sedmičlennou radu města. Kromě starostky, místostarostky a místostarosty zůstal neuvolněným radním pověřeným řízením městské policie hejtman Kubis. Radním je také Klimeš, jenž je rovněž krajským radním pro investice a správu majetku a jednatelem sokolovských městských společností Sokolovská bytová a Sokolovská chráněná. Na místo uvolněné radní loni k poslednímu prosinci rezignovala Iva Kalátová (ANO), zastupitelkou ale zůstala. Novým radním byl od ledna zvolen Petr Zetek (ANO), ten je vedoucím provozu v městské společnosti Sokolovská chráněná. Sedmým radním zůstává celé volební období ředitel sokolovského muzea Michael Rund (Společně pro Sokolov s podporou hnutí VOK).
Nejmenší okresní město v Karlovarském kraji v posledních čtyřech letech hospodařilo z rozpočty mezi 730 miliony až jednou miliardou. Nečerpá žádné úvěry a město má nulovou zadluženost.
Investice města míří zejména do dopravní infrastruktury, opravy ulic nebo do nových parkovišť. Opravují se i nevyužité domy, jako například bývalý objekt hygienické stanice, kde má vzniknout lékařský dům nebo nepoužívaná budova úřadu, kam se přestěhovala administrativa vodárenské společnosti.