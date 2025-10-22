Varyáda září novotou. Obchoďák opravovali za provozu, pracovalo se i v noci

Petr Kozohorský
  14:22aktualizováno  14:22
Bulváry široké jako městské ulice a k tomu přehršel obchodů a restaurací. Tak vypadá po rekonstrukci karlovarské obchodní centrum Varyáda. Jeho úprava trvala téměř dva roky a majitele vyšla na více než 40 milionů eur. Oficiálně skončila velkolepou opening party 18. října.

„Ještě to tady voní novotou,“ rozhlížela se po nově otevřených prostorách jedna ze zákaznic. Do Varyády přišla od jejího znovuotevření poprvé. „Asi tady budu chvilku bloudit, než si na ty novinky zvyknu,“ prorokovala.

Milan Hloušek, ředitel Potravinové banky Karlovarského kraje, se rozhodl kout železo, dokud je žhavé. „Domlouvám tady zapojení supermarketu do podzimní potravinové sbírky,“ vysvětlil důvod návštěvy nového obchodního centra.

Další část Varyády slouží veřejnosti, finále rekonstrukce bude v září

Ačkoliv modré plachty místy napovídají, že ještě ne všechny obchody jsou otevřené, většina z nich už nakupujícím slouží. „Dnes už nejde jen o prodej, ale o celkový zážitek a kvalitu prostředí. Modernizace Varyády byla přirozenou reakcí na rostoucí konkurenci i vysokou poptávku po kvalitních službách a moderním zázemí v regionu,“ uvedla Barbora Tesnerová, generální ředitelka a jednatelka společnosti EPG Group, do jejíhož portfolia karlovarské obchodní centrum patří.

Jak doplnil marketingový ředitel firmy Martin Malý, záměrem rekonstrukce bylo vybudovat prostředí, které je moderní, funkční a příjemné. „Nový design, širší nabídka obchodů i lepší dopravní dostupnost jsou krokem, který Varyádu posouvá dál a upevňuje její silnou pozici na trhu,“ podotkl.

A centru je i velké gastrozóna.
Varyáda v novém. Skončila rekonstrukce karlovarského obchodního centra
Projekt modernizace představuje i výstava v chodbách centra.
Hypermarket uvnitř komplexu byl kvůli rekonstrukci téměř dva měsíce zavřený. Naní nabízí zboží na ploše 3800 metrů čtverečních.
10 fotografií

U veřejnosti se ale kritiky dočkal nový systém parkování u centra. To už není bezplatné, do areálu se motoristé dostanou pouze přes závory. Větší problém je ovšem podle zkušeností jednoho z nich při výjezdu.

„Výjezdová závora je těsně před semafory. Zažil jsem tam kolony aut na dobrou půlhodinu,“ podělil se o své zkušenosti řidič. V pondělí před polednem byl ovšem celý areál přístupný volně, závory jak na vjezdu, tak na výjezdu byly zvednuté.

Modernizace obchodního centra trvala téměř dva roky. Začala v lednu 2024 a vyvrcholila letos 18. října slavnostním otevřením. Za tu dobu centrum povyrostlo o třetinu na současných 27 tisíc čtverečních metrů. Majitel za modernizaci zaplatil více než 40 milionů euro.

Další část Varyády slouží veřejnosti, finále rekonstrukce bude v září

Stavební firma, která práce prováděla, se musela popasovat s podmínkou, že rekonstrukci musí být za provozu. Jen na necelé dva měsíce byl zavřený supermarket v areálu centra.

„Perličkou tak je, že jsme dohromady absolvovali přes 120 nočních směn. Projekt přinesl i několik technicky náročnějších výzev. Například v místech napojení přístaveb bylo nutné zesílit stávající piloty vyvrtáním přidružených velkoprůměrových pilot,“ naznačil náročnost projektu Ludvík Kucharič ze společnosti Metrostav.

Karlovarská Varyáda se rozroste, nové multikino nabídne filmovému festivalu

Součástí projektu bylo i vybudování prvního karlovarského multikina Premiere Cinemas. To začalo vznikat v červnu 2024 a práce trvaly zhruba 13 měsíců. Nyní multikino v šesti sálech nabízí až tisíc míst. První film zde promítli letos v červenci.

Karlovarská Varyáda letos slaví 20 let provozu. Společně s nákupním centrem Central Most tvoří české portfolio investiční skupiny EPG Group. Ta se specializuje na development, správu a dlouhodobý rozvoj komerčních nemovitostí.

29. listopadu 2024

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Na březích Novomlýnských nádrží se odehrál příběh, který si budou rybáři pamatovat ještě dlouho

Devátý ročník legendárního mistrovství Evropy v lovu kaprů Stairs2Hell 2025 přinesl všechno, co k tomuto závodu patří – napětí, nezdolnou vůli, dojetí i chvíle, kdy se voda stala svědkem lidských snů.

KVÍZ: Černý most, nebo Barrandov? Které sídliště vzniklo dřív?

Praha je jako živý organismus, neustále se vyvíjí a proměňuje. Právě proto se její podoba během stovek let změnila k nepoznání. Událostí, které k tomu přispěly, je nespočet – požáry, asanace,...

Nabourali formuli 1 na dálnici. Kdo to zaplatí? Odpovědi má policie i pojišťovna

Zkuste si představit jistě reálnou situaci. Na křižovatce nedobrzdíte a narazíte zezadu do auta před vámi. Jistě nepříjemné, jste jasným viníkem nehody. Případné opravy zaplatí vaše povinné ručení....

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Signal Festival 2025 rozzáří Prahu. Máme 5 tipů, co letos nevynechat na největší show světla

Prahu už brzy rozzáří třináctý ročník Signal Festivalu, největší přehlídky digitálního a kreativního umění v Česku. Od 16. do 19. října oživí město desítky světelných instalací, projekcí a...

GALERIE: Signal Festival 2025 opět rozzářil Prahu. Poradíme, co stojí za to!

Prahu ovládl již 13. ročník Signal Festivalu. Centrum metropole se na čtyři dny proměnilo v jedinečnou galerii pod širým nebem, kterou letos rozzářilo dvacet světelných instalací. Umělci z Česka i ze...

V Nehvizdech hoří průmyslová hala, třetí stupeň poplachu. Kouř je cítit i v Praze

Středočeští a pražští hasiči zasahují u požáru haly v Nehvizdech v okrese Praha-východ. Objekt o velikosti přibližně 50 krát 40 metrů hoří v plném rozsahu. Hasiči vyhlásili třetí ze čtyř stupňů...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:57

Brownfield v Holešovicích. Místo betonárky tu je prostor pro úředníky, děti i cyklisty

Zátory. Bývala to malá rybářská osada na břehu Vltavy, kde se řeka kroutí směrem na sever k Troji. Před půlstoletím tady natáčeli i jeden díl populárního krimiseriálu z první republiky pod názvem...

22. října 2025  15:50

Pachatel neznámý. Suť navezenou přes hnízda ledňáčků v meandru Odry řeší policie

Nelegálním návozem suti do přísně chráněné lokality Chráněné krajinné oblasti (CHKO) Poodří se začala zabývat policie. Případ řeší jako neoprávněné nakládání s odpady. Odpad se na březích řeky Odry...

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

Na východě Prahy se srazila dvě auta. Dva zranění, v akci byl i vrtulník

Dvě osobní auta se ve středu odpoledne čelně střetla u Pitkovic na jihovýchodě Prahy. K nehodě záchranáři povolali také vrtulník. V okolí místa havárie byla zavedena kyvadlová doprava.

22. října 2025  15:42,  aktualizováno  15:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Jelikož často vidím v novinách umělecká díla Krištofa Kintery, a jeho styl umění se mi líbí, ráda bych se podělila i o jednu instalaci, kterou jsem náhodně našla na dovolené když jsme pluli po Orlíku...

vydáno 22. října 2025  15:35

Osvobozující rozsudek neplatí. Tragický požár alzheimer centra se vrátí k soudu

Odvolací soud zrušil osvobozující rozsudek jednatelům společnosti Chott viněné kvůli požáru Domova Alzheimer v Roztokách, při němž zemřely dvě ženy. Okresní soud pro Prahu-západ tak znovu posoudí,...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Připravte se na střelbu v ulicích. Část Prahy obsadí zombie z Resident Evil

Praha bude mít svůj podíl na vzniku pokračování slavné hororové herní a filmové série Resident Evil. Jako lokaci pro natáčení nového dílu zombie apokalypsy si tvůrci vybrali Karlín. Městská část...

22. října 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu

Vysoké Mýto přerušilo přípravu na přestavbu budovy bývalého okresního úřadu na byty. Při zpracovávání dokumentace projektanti zjistili, že hluk z dopravy na...

22. října 2025  13:51,  aktualizováno  13:51

Zlíny dosedly v Pardubicích. Armádní výcvikové centrum předvedlo nové letouny

Centrum leteckého výcviku (CLV) v Pardubicích ve středu přivítalo dva nové moderní letouny Zlín. Stroje postupně nahradí jejich předchůdce, které byly ve službě 21 let. Díky obměně letové flotily se...

22. října 2025  15:22

Kvůli závadě kamionu uzavřeli tunely na D8, řidiči musí využít objížďky

Tunely Prackovice a Radejčín na Litoměřicku na dálnici D8 ve směru na Německo odpoledne uzavřela technické závada nákladního vozidla. Z auta tekl olej a kouřilo se z něj. Prvotní infomace přitom...

22. října 2025  15:12,  aktualizováno  15:17

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba
Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

Naučte své děti plavat bezpečně a zábavně. Podzim je na to ideální doba

České Budějovice opraví rozlučkovou hřbitovní kapli svaté Otýlie

České Budějovice opraví rozlučkovou kapli svaté Otýlie na stejnojmenném hřbitově. Projekt bude navazovat na modernizaci smuteční síně hřbitovního krematoria....

22. října 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy ve Smržovce

V nemocnici dnes zemřel senior podezřelý z dvojnásobné vraždy, ke které došlo minulý týden ve Smržovce. Při střelbě se tehdy sám těžce zranil, záchranáři ho do nemocnice přepravili letecky. Příčinu...

22. října 2025  15:02,  aktualizováno  15:14

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.