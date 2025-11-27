Dotace na malé obchůdky už netáhnou, kraj přerozdělil jen třetinu peněz

Jitka Dolanská
  9:22aktualizováno  9:22
Udržet malé prodejny na venkově, pomoci provozovatelům s úhradou mezd, nájmu, energií či poplatků za platební terminál. To je cílem programu Obchůdek 2021+, který už čtvrtý rok vyhlašuje ministerstvo průmyslu a obchodu. V Karlovarském kraji ale zájem o dotačních 130 tisíc korun není velký. Na dotacích se vyčerpala jen zhruba třetinu peněz, které byly k tomuto účelu k dispozici.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Miroslava Strnadová, MF DNES

„Žádostí o podporu letos přišlo čtrnáct, kraj vyhověl jedenácti. Provozovatelům malých vesnických obchodů kraj vyplatil necelých 1,4 milionu, k dispozici bylo 3,8 milionu korun. Vysvětlujeme si to tím, že prostě někteří podnikatelé na vesnicích nemají zájem. Zřejmě částku 130 tisíc korun, kterou mohou získat, nepovažují za tak významnou, aby se věnovali administrativě a splnili všechny povinnosti, které je potřeba při žádosti podat,“ uvedl krajský radní Erik Klimeš s tím, že úřad je v tomto případě pouhým distributorem dotačních peněz.

„Je to program ministerstva, proto kraj nemůže tu podporu zvýšit. Ale pokud by to bylo možné, tak bychom určitě navrhli některé změny tak, aby ta částka byla zajímavější,“ odpověděl na dotaz, zda by bylo možné podporu navýšit, aby se stala pro podnikatele atraktivnější.

Nezbytné venkovské krámky. Po kraji žádají dotaci přes tři miliony

Zmínil také, že v řadě obcí už obchody zanikly, jinde je provozují vietnamští provozovatelé, kteří obvykle o dotace nežádají. Mnohde si už lidé zvykli na jiný způsob nakupování. „Byli jsme v Dasnicích, kde už nějakou dobu obchůdek není, a tam je zvykem, že například mladší generace přiváží nákupy starším. Takže v tuto chvíli to tam funguje jinak,“ dodal.

Karlovarský kraj je v počtu podpořených prodejen na posledním místě ze všech regionů. Nejvíce jich je v Pardubickém kraji, na Vysočině a Zlínském kraji. Vyplývá to z údajů ministerstva průmyslu a obchodu, které v těchto dnech avizovalo, že v lednu příštího roku spustí další, už pátou výzvu programu Obchůdek 2021+.

Venkovské prodejny má spasit dotace. Na provoz mohou čerpat až sto tisíc

„Rozhodl jsem o prodloužení programu do roku 2028. Díky tomu pomůžeme zajistit dostupnost služeb a udržení kvality života na venkově,“ potvrdil ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček. Stejně jako v předchozím období podávají žádost o dotaci kraje, které následně vyhlašují své krajské dotační programy pro provozovatele obchodů na svém území.

Nově ale bude moci být žadatelem o finanční podporu kromě podnikatelského subjektu a obce i nezisková organizace či společenství obcí. Pro novou pátou výzvu resort zajistil 50 milionů korun. Kraj tak může rozdělit až 3,8 milionu a prodejna, která je jediná v obci do tisíce obyvatel, může získat až 130 tisíc korun.

Podle ředitele odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Pavla Vinklera mají menší prodejny na venkově o program Obchůdek 2021+ velký zájem. „Vloni při třetí výzvě bylo podpořeno 614 prodejen ve 13 krajích. Jak to bude letos, nevím, čtvrtá výzva stále běží. Celkově jsme za dobu trvání programu krajům poskytli téměř 126 milionů korun,“ řekl Vinkler.

Malé obchody na vsích skomírají, podporu chystá kraj i ministerstvo

Předseda pracovní skupiny Sdružení místních samospráv pro služby na venkově Tomáš Dubský míní, že provoz obchodu v malé obci není podnikatelská výsada, ale základní služba, která zde musí zůstat pro rodiny, seniory i všechny další obyvatele. „Každá koruna z programu je investicí do budoucnosti života na venkově,“ upozornil Dubský.

Ministerstvo průmyslu a obchodu současně podporuje také rozvoj automatizovaných a hybridních řešení prodejen, a to prostřednictvím výzvy Technologie pro MAS. Získat je možné dotaci na projekt od 125 tisíc korun do 1,07 milionu v případě využití maximální výše přímých nákladů. Podnikatelé mohou finance použít na digitální řešení a inovace, které zvyšují konkurenceschopnost a usnadňují podnikání. Žádat lze do 31. prosince letošního roku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Český slavík 2025: Kdo vystoupí, kdo je nominovaný a kdy zjistíme vítěze

Zlatou slavicí se stala Ewa Farna. (29. listopadu 2024)

Slavnostní vyhlášení ankety Český slavík 2025 je za dveřmi. Hlasování skončilo 9. listopadu, takže o vítězích je už jasno. Publikum i televizní diváci se vše dozvědí v pátek 21. listopadu, kdy...

Legendární tramvaj T3 slaví výročí. V pražském provozu je už 63 let

Prototyp tramvaje T3 ve vozovně Motol. Zřetelně je vidět původní čelní

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

SIPO zdražuje. Od 1. ledna 2026 se mění podmínky i ceník sdruženého inkasa

ilustrační snímek

Využíváte k platbě pravidelných poplatků SIPO? Od 1. ledna 2026 vás tato služba zajišťovaná Českou poštou vyjde dráž. Co a proč se mění?

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Je tu listopadová výluka číslo 4. Pražské metro čeká omezení také příští týden

Stanice metra Českomoravská

O víkendu 22. a 23. listopadu čeká cestující linky C přerušení provozu mezi Nádražím Holešovice a Pražského povstání. Dopravní podnik nasadí náhradní autobusy. Jde o několikátou výluku metra v řadě....

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

U Manifesta vedle Knížecí

vydáno 27. listopadu 2025  10:02

U Manifesta vedle Knížecí

vydáno 27. listopadu 2025  10:02

Masivní únik plynu v pražských Nuslích. Hasiči měřili koncentraci, stála i MHD

Zásah jednotek IZS u úniku plynu v ulici Jaromírova v pražských Nuslích (27....

V Jaromírově ulici v pražských Nuslích zasahovaly všechny složky IZS u masivního úniku plynu. Jednotky hasičů měřily koncentrace v sousedních budovách. Byl zastaven provoz včetně MHD. Podle mluvčího...

27. listopadu 2025  8:52,  aktualizováno  9:48

Horácká multifunkční aréna v Jihlavě dokončena. Projekt řídila DELTA Group CZ ve spolupráci s FETTERS Management

27. listopadu 2025  9:33

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Dotace na malé obchůdky už netáhnou, kraj přerozdělil jen třetinu peněz

Obchůdek ve Stradonicích na Lounsku, obci se zhruba dvěma stovkami obyvatel....

Udržet malé prodejny na venkově, pomoci provozovatelům s úhradou mezd, nájmu, energií či poplatků za platební terminál. To je cílem programu Obchůdek 2021+, který už čtvrtý rok vyhlašuje ministerstvo...

27. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Supermarkety budou opět platit vyšší daň. Peníze půjdou třeba na komunikace

ilustrační snímek

Stejně jako minulý rok i letos hodlá zavést valašskomeziříčská radnice vyšší daň z nemovitosti. V roce 2024 začali ve Valašském Meziříčí vybírat vyšší daň z nemovitosti od supermarketů, díky čemuž si...

27. listopadu 2025  9:22,  aktualizováno  9:22

Najít očního lékaře je těžké. Z Budějovic za ním jezdí do Tábora i Jindřichova Hradce

Ilustrační snímek

Nové pacienty nepřijímáme. Na podobnou informaci narazí pacienti, když hledají pravidelnou péči o zrak hrazenou zdravotními pojišťovnami v krajském městě. Místa v očních ordinacích nejsou, což řeší...

27. listopadu 2025  9:12,  aktualizováno  9:12

V Plzeňském kraji je na silnicích místy mlha, problémy se sjízdností nejsou

ilustrační snímek

Na silnicích v Plzeňském kraji je dnes ráno místy mlha, jsou převážně mokré po solení. Řidiči z terénu nehlásí odnikud větší problémy se sjízdností, jezdit by...

27. listopadu 2025  7:27,  aktualizováno  7:27

Polička převezme historický sportovní areál, na etapy ho opraví

ilustrační snímek

Město Polička na Svitavsku převezme od ledna do svého majetku sportovní areál. Vlastníkem je fotbalový klub, který vznikl v roce 1922, ve 30. letech si...

27. listopadu 2025  7:23,  aktualizováno  7:23

Z Prahy do Piešťan a zpět je to 720 kilometrů. Jak to zvládne elektromobil za dva miliony?

Elegantní a sofistikovaný zcela nový Ioniq 9 se odlišuje od davu svou uhlazenou...

Hyundai Ioniq 9 je chytře postavený, extrémně prostorný a nečekaně krásný mastodont. Ale i on má své podmínky: bez rozumného tarifu na nabíjení se jeho kouzlo rychle rozplyne.

27. listopadu 2025

Čtenářská tvorba

vydáno 27. listopadu 2025  8:54

Rakuten Kobo představuje Kobo Remote – ergonomický ovladač pro hands-free čtení

27. listopadu 2025  8:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.