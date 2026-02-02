Proti obchodníkům s chudobou. Aš skupuje domy, aby z nich nevznikly ubytovny

Zabránit vzniku dalších ubytoven, kam by mohli obchodníci s chudobou stěhovat sociálně slabé a problémové nájemníky. To je důvod, proč Aš pokračuje v odkupu nemovitostí, z nichž by bylo snadné vybudovat právě ubytovny.
Město Aš koupilo od Karlovarského kraje ubytovnu v Nedbalově ulici a nechalo ji zrekonstruovat. | foto: Milan Vrbata

Už před časem proto město koupilo někdejší noční klub a také další objekt, které postupně přemění na bytové domy. Nyní získalo budovu České pošty v centru města. Zaplatí za ni 18,5 milionu korun. Plánuje také odkup zdravotního střediska v Klostermannově ulici.

„Máme špatné zkušenosti s tím, když se nějaká větší nemovitost dostane do soukromých rukou. Stále se potýkáme s obchodníky s chudobou. I v tomto případě jsme měli obavy, aby nějaký spekulant nekoupil budovu bývalé pošty a nenastěhoval tam problémové nájemníky. Proto jsme ji koupili v dražbě za 18,5 milionu korun, což byla vyvolávací cena. S poštou máme smlouvu, že prostory v přízemí bude pro své služby za nájemné využívat i nadále,“ řekl ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Jak město s rozlehlým objektem naloží, zatím není jasné. Záleží na rozhodnutí zastupitelů. Mohly by zde vzniknout například byty, dům s pečovatelskou službou, který město nutně potřebuje, nebo hotel, který ve městě citelně chybí.

Ten by město neprovozovalo, ale pronajalo. Debaty o využití jsou podle starosty teprve na počátku. Rozhodující bude i to, zda se městu podaří na vybrané využití získat dotaci.

Ašský kronikář Milan Vrbata uvedl, že objekt ašské pošty je starý více než sto let. Patřil do komplexu budov firmy s názvem Bratři Adlerové. „Jeho existence se objevuje v adresáři z roku 1906. Dále zde stojí, že v roce 1927 městská rada po dlouhém zvažování a probírání nejrůznějších návrhů na mimořádném zastupitelstvu 25. dubna schválila nákup Adlerova obchodního domu číslo popisné 911 za cenu 800 tisíc Kč. Dalších 700 tisíc stála přestavba na nový poštovní úřad,“ přiblížil Vrbata. Následně bylo přilehlé náměstí přejmenováno na Poštovní.

Město také koupí budovu bývalého zdravotního střediska se čtyřmi ordinacemi. „Dva zdejší lékaři ukončili činnost a chtějí dům prodat. Realitní kancelář se proto obrátila na nás, zda nebudeme mít zájem, a my jsme ze stejného důvodu, jako při prodeji pošty, na ten nákup kývli,“ vysvětlil starosta.

Podle jeho slov město za budovu zaplatí 7,5 milionu korun. V objektu nadále zůstane ordinace praktika a zubního lékaře. Zbývající dvě ordinace Ašští připraví pro lékaře, kteří by do města přišli. Zázemí by tu mohla najít třeba zdejší pediatrička, která má aktuálně praxi v soukromém objektu, kde za ni město platí nájem. „Dům budeme muset částečně rekonstruovat a to včetně bytu v nejvyšším podlaží. I ten bychom pak chtěli pronajmout,“ dodal starosta.

