Obec Štědrá na Karlovarsku pokračuje v obnově zámku, chystá se obnova nádvoří

Obec Štědrá na Karlovarsku pokračuje v záchraně místního zámku, do kterého dosud investovala asi 40 milionů korun. Letos se podařilo odvlhčit sklepy, na příští rok je v plánu pokračování obnovy interiérů dalších místností. Obec také využije krajské dotace na projektovou přípravu obnovy nádvoří, řekl ČTK starosta František Pánek (nestr.). Obec s 600 obyvateli koupila chátrající zámek koncem roku 2011 za 3,5 milionu korun a i přes omezený rozpočet zahájila nákladné opravy.
"Už je to, doufám, poslední etapa dokončení interiéru přízemí. Ještě jsou tam místnosti, kde není dokončená podlaha. Některé místnosti potřebují nově vyštukovat, vybílit," řekl starosta. V zámku jsou zhruba čtyři desítky místností. Obec letos pokračuje v opravě parketové podlahy ve velkém sále.
Kromě postupné obnovy interiérů zámku, včetně vybavování místností nábytkem i doplňky, pokračují práce také na nádvoří a v zámeckém parku. Podle Pánka byla letos při terénních úpravách nalezena rozlomená pamětní deska. Tu nyní obec nechala zrestaurovat a osadit ke kostelu před zámkem. "K dispozici ale máme pouze ruční nákres tehdejšího místního faráře, jak mohl kámen vypadat. Žádné další detaily se dohledat nepovedlo," řekl.
Zámek ve Štědré letos hostil tři svatby a několik kulturních akcí, například flétnový koncert. Veřejnosti se jeho dveře otvírají pravidelně, návštěvnost je ale podle starosty proměnlivá. Ostatními aktivitami na zámku obec vydělá maximálně desetitisíce, tedy sotva na pokrytí provozních nákladů a energií.
Obec Štědrá, kterou tvoří i Brložec, Domašín, Lažany, Mostec, Prohoř, Přestání a Zbraslav, hospodaří ročně přibližně s 20 miliony korun. Na obnovu kulturních objektů, tedy zámku a kostelů, jdou každoročně podle Pánka asi dva miliony korun.
Zámek ve Štědré dal postavit hrabě Ferdinand Jakub Kokořovec z Kokořova v roce 1730. Po požáru roku 1744 byl obnoven v pozdně barokním slohu. Po roce 1945 areál užíval státní statek, později v něm sídlila zemědělská škola či národní výbor. Na počátku 90. let minulého století doplatil zámek na chaotickou privatizaci a nevyužívaný chátral. Pak ho koupila obec, která začala se záchrannými pracemi. Jako první obnovila střechu. I tu už je ale po téměř 15 letech podle starosty potřeba začít postupně opravovat.