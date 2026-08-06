Obnova loveckého zámečku u Ostrova na Karlovarsku se protáhne do září

Dokončení záchrany loveckého zámečku v Mořičově u Ostrova na Karlovarsku se kvůli archeologickému průzkumu protáhne do září. Původně měly práce skončit v srpnu. Zakázku za asi 10,7 milionu korun bez DPH získala společnost Bolid M, město na projekt získalo osmimilionovou dotaci z Evropské unie. Na práce od začátku dohlížejí památkáři a statik, většinu použitých materiálů tvoří původní stavební prvky, uvedl starosta Ostrova Pavel Čekan (nestr., zvolen za Místní).
"Záchrana mořičovského zámku jde v současné době ve finále. Stěny už jsou nějakým způsobem zakonzervované podle projektu tak, aby odolaly povětrnostním podmínkám. Po archeologickém průzkumu se můžeme pustit do podlahy, která bude z cihel. V prostředku bude jímací šachta, která bude odvádět vodu, která sem naprší," popsal stav prací Čekan.
Po dokončení obnovy vznikne v prostoru zříceniny odpočinkové místo pro návštěvníky naučné stezky Po starých cestách okolo Ostrova. Kolem objektu povede dřevěná trasa, uvnitř bude jednoduché posezení připomínající původní půdorys stavby.
Záchranný archeologický výzkum začal 7. července na objednávku města Ostrov. Měl ověřit předpokládanou existenci klenutého podzemního prostoru pod zámečkem. Archeologové ale při průzkumu nenašli žádné pozůstatky klenby ani jiného zastropení. Podle odborníků lze předpokládat, že zanikla také konstrukce původního zahloubeného prostoru.
Lovecký zámeček byl postaven v letech 1738 a 1739 tehdejšími majiteli ostrovského panství, bratry Ludwigem Georgem a Augustem Georgem z Baden-Badenu. Od počátku 19. století chátral a již v polovině 19. století byl uváděn jako zřícenina. V roce 1964 byl prohlášen kulturní památkou. Současná obnova má zabránit jeho dalšímu rozpadu a zachovat významný doklad barokní krajiny v okolí Ostrova.