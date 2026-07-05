Obrat audiovizuálního průmyslu v ČR se v roce 2025 zvýšil o 14,5 pct na 11,3 mld

Obrat audiovizuálního průmyslu v Česku se v roce 2025 meziročně zvýšil o 14,5 procenta na 11,3 miliardy korun. K růstu přispěly vyšší filmové pobídky. Uvedla to dnes Asociace producentů v audiovizi (APA), která sdružuje 177 nezávislých producentských společností, což tvoří 90 procent trhu.
APA ale upozornila na to, že od konce letošního března je opět uzavřeno podávání nových žádostí o zápis do pobídkového systému. Stabilitu navíc podle asociace ohrožuje i nejistota kolem financování České televize, která významně investuje do původní domácí filmové a televizní tvorby.
Hlavním důvodem meziročního růstu obratu o 14,5 procenta je nárůst zahraniční produkce, která stoupla z 5,5 miliardy korun na více než 6,6 miliardy korun. Výroba českých filmů a seriálů zaznamenala nárůst o necelých šest procent na téměř dvě miliardy korun. Objem reklamy se meziročně zvýšil o 202 milionů korun na 2,7 miliardy korun, uvedla asociace.