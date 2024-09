Je to obrovská pohroma, překvapily povodně karlovarské hasiče. Pomáhají i s dronem

Povodně 2024 Sledovat další díly na iDNES.tv

„Překvapil nás rozsah té povodně, který hodnotíme jako mimořádný. Na druhou stranu někteří pamětníci tvrdí, že takovou povodeň už zažili,“ konstatoval Čermák. Podle současného předpokladu bude odřad v povodňových oblastech zasahovat pět dní. Poté v případě změny potřeb a vybavení odřadu může dojít ke střídání.

Součástí zasahující skupiny jsou hasiči lezci a specialisté pro práci na vodě. Kromě několika lodí a cisternové automobilové stříkačky s vybavením, které by na místě mohli hasiči potřebovat, odjel na Moravu i evakuační autobus. Jak velitel potvrdil, v některých případech jsou s evakuací problémy.

„Lidé jsou z pochopitelných důvodů poměrně zasaženi situací, bohužel někteří evakuaci odmítnou jako předčasnou, když však poté dojde k zaplavení budovy, evakuace je výrazně komplikovanější,“ upozornil velitel.

Karlovarští hasiči jsou na místě v nepřetržitém nasazení. „Pokud máme v části skupiny prodlevu, tak se snažíme nechat hasiče i vydechnout. Zatím jsme pochopitelně v odpočinkovém deficitu, ale to k podobným událostem patří.“

Skupina zachraňuje lidi ze zaplavených domů. Někdy se lezci musejí dostat i do vyšších pater. „Nejrizikovější je zásah v oblastech s rychlým tokem vody,“ přiblížil Čermák a pro představu zmínil modelovou situaci, kterou jeho skupina řešila 20 minut před telefonátem s redaktorem iDNES.cz „Lezci se museli ze člunu pomocí žebříku dostat do obytného patra k imobilnímu člověku, kterého následně skrze okno pomocí lanové techniky do člunu spustili.“

V oblasti povodní působí jako druhý odřad HZS Karlovarského kraje i dronový vůz s piloty. Ten zamířil do Olomouckého kraje a v pondělí působil v Jeseníku. „Zde piloti monitorovali poškozené silnice a mosty a vyhledávali možné objízdné trasy pro těžkou zásahovou techniku hasičů, která do odříznutých oblastí dováží základní potřeby, jako je jídlo, pitná voda a podobně,“ popsal zprostředkovaně náplň činnosti pilotů Lukáš Černý, mluvčí HZS Karlovarského kraje.

V úterý by skupina s drony měla podle předpokladu působit na Kojetínsku a v oblasti Litovle. V povodňových oblastech by měla předběžně zasahovat do neděle. V případě prodloužení by na místo z Karlových Varů vyrazila střídající skupina.