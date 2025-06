Krajští radní odvolali ředitelku karlovarské nemocnice, odbory to vítají

„Jsem rád, že radní vyslyšeli volání zaměstnanců a ředitelku odvolali. Spolupráce s ní nebyla nadále představitelná,“ reagoval na rozhodnutí krajských radních Martin Beránek, předseda Lékařského odborového klubu krajské nemocnice.

Rada Karlovarského kraje, která je zároveň valnou hromadou nemocnice, na uvolněné místo dosadí Jiřího Štefana, lékařského ředitele Penta Hospitals. Bude mít za úkol hlavně uklidnit rozjitřenou situaci v krajských nemocnicích v Karlových Varech a Chebu.

Jeho výhodou je, že funkci ředitele Karlovarské krajské nemocnice v minulosti už zastával. „Nemohl jsem té výzvě nevyhovět, ačkoli je to pro mě náročné. Působil jsem jako lékařský ředitel Penty i lékařský ředitel Ostrov a Sokolov. Na těchto pozicích končím,“ řekl Štefan.

Jako první se chce rychle seznámit s aktuální situací v nemocnici. „Začnu jednat s lékaři, kteří podali výpovědi. Budu se snažit, aby je stáhli, což je první krok k tomu, aby se situace uklidnila a nemocnice opět fungovala ve standardním režimu,“ naznačil nový ředitel KKN Jiří Štefan své první kroky ve funkci.

Nela Kvačková podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové selhala zejména v komunikaci. „Není možné vnitřní záležitosti řešit na sociálních sítích. Nemocnice je jeden velký tým, který musí fungovat individuálně i dohromady. A funguje na základě spokojenosti zaměstnanců,“ řekla hejtmanka.

Podle odboráře Martina Beránka ovšem odvoláním ředitelky nemizí problémy regionu, mezi které řadí například stárnoucí populaci. „Věřím ale, že k hledání jejich řešení je zapotřebí management nemocnice, který umí zdravotníkům naslouchat,“ řekl Beránek.

Kvačková po dnešním odvolání uvedla, že přijala funkci s cílem zlepšit kvalitu péče o pacienty v kraji, ale také ekonomicky uzdravit nemocnici, která je dlouhodobě ztrátová. „Kraj, tedy i všichni jeho obyvatelé, tento provoz dotují. Dostávají za to dlouhé čekací lhůty a méně kvalitní péči, než by mít mohli ve správně fungující nemocnici. A to na úkor pár vyvolených, kteří si z veřejného zdravotního zařízení udělali lukrativní byznys a vyváděli peníze i pacienty do svých soukromých ambulancí,“ řekla.

„Radě kraje i dozorčí radě jsem poskytla veškeré důkazy a důkladně je seznámila se všemi fakty. Signatáři petice však tlačili všemi prostředky na mé odvolání. Jde jim o velké peníze,“ tvrdí Kvačková.