Sokolov chce schovat nevzhledný parovod a zvelebit pravý břeh Ohře

„Jde o místo, kde se obyvatelé města scházejí, je to taková promenáda. Chtěli bychom to celé nějak upravit, aby tam byly vodní prvky, herní prvky, místo pro odpočinek a nějaké pontony. Jednali jsme už v této záležitosti s povodím Ohře, jsme domluveni,“ řekl sokolovský starosta Petr Kubis.

To zásadní, co by město chtělo udělat, je zakrýt nevzhledné parovodní potrubí. „Měl by to být nějaký paravan, který bychom mohli využít třeba pro umístění upoutávek na místa, která jsou v Sokolově zajímavá,“ doplnil Kubis. Město už vybralo kancelář, která projekt za 1,5 milionu korun vypracuje. Na jeho pořízení chce Sokolov získat dotaci.

„Od ministerstva pro místní rozvoj, konkrétně z výzvy na podporu pro strukturálně postižené regiony, bychom mohli získat až půl milionu korun,“ upřesnil starosta s tím, že projekt chce město nechat zpracovat tak, aby bylo možné jednotlivé úpravy budovat postupně.

Lokalita budoucí sokolovské náplavky přímo sousedí se Starým náměstím, které se už před časem začalo měnit. V současnosti se tam opravují některé domy, vloni na náměstí radnice nechala vysázet stromy, letos nedaleko kostela instaluje vodní prvky, konkrétně mlhoviště. Zprovozněno by mělo být v létě.

Chystá také opravu domu Egerius, kde by po rekonstrukci mělo v přízemí vzniknout nové infocentrum, v dalších patrech pak byty. Právě z nového turistického centra by mohly podle představ vedení města vycházet různé naučné stezky.

„Odtud se bude moct člověk vydat do různých směrů, stezky budou opatřeny QR kódy a jejich prostřednictvím se dozvědí o historii jednotlivých míst a uvidí i dobové fotografie. Za klášterem bychom chtěli vytvořit velké odstavné parkoviště pro návštěvníky města, ale i pro místní obyvatele. Pokračují také jednání s plzeňskou fakultou designu o budoucí podobě kláštera, například jak by mohl vypadat sklep a krovy,“ předestřel starosta.

Z klášterního areálu by také v budoucnu mohl vyjíždět vyhlídkový vláček. I na tyto plány město hledá nejrůznější dotační výzvy. „Chceme například požádat o dotaci z aktuální výzvy Karlovarského kraje na podporu cyklistické infrastruktury. Mohli bychom z těchto peněz udělat cyklozastávky, veřejné osvětlení a podobně,“ dodal starosta.