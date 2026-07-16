Opozice v Mariánských Lázních chce zrušit zakázku na byty za 215 milionů Kč

Kvůli výběrovému řízení na stavbu bytových domů Třešňovka za více než 215 milionů korun bude v Mariánských Lázních na Chebsku mimořádně jednat zastupitelstvo. Desítka opozičních zastupitelů v čele s bývalým místostarostou Samuelem Zabolotným (zvolen za ANO, nyní Naše Česko-Naše Mariánky) usiluje o zrušení výběrového řízení. Jako důvod uvádějí, že ho rada města vyhlásila bez schválení zastupitelstvem. Starosta Martin Hurajčík (ANO) dnes ČTK řekl, že zakázka je vypsána podle všech pravidel a zcela v souladu se zákonem. Zastupitelé se sejdou v pondělí 20. července v 15:00.
"Rozpočet města a jeho změny schvaluje výhradně zastupitelstvo. Žádná investiční akce za 215 milionů korun se ale ve schváleném rozpočtu města nenacházela. Rada města přesto pod vedením starosty Hurajčíka spustila zadávací řízení, které městu založí mnohasetmilionový závazek bez rozpočtového krytí schváleného zastupitelstvem," uvedl Zabolotný. Se zastupiteli za SPD, Piráty, STAN, ODS a Svobodné chce zakázku zrušit.
Město si plánuje vzít úvěr 300 milionů korun na financování strategických investičních akcí. Z poloviny má sloužit na stavbu nájemních bytů a z druhé k předfinancování projektů podpořených dotacemi. Záměr schválilo 13 zastupitelů na posledním červnovém jednání. Výběr bankovního ústavu bude formou poptávky u spolupracujících partnerů, od čehož si radnice slibuje získání výhodných smluvních podmínek, uvedl Hurajčík.
Opozice považuje za problematické, že odcházející vedení města chce takto velkým závazkem svázat ruce budoucímu zastupitelstvu, aniž by dalo voličům možnost se k projektu v řádných volbách vyjádřit, dodal Zabolotný.
Mariánské Lázně plánují postavit v oblasti Třešňovka čtyři pětipodlažní bytové domy s celkem 46 byty. Podle Hurajčíka má město necelých 30 vlastních bytů a za posledních 25 let se žádné nájemní bydlení ve městě stavět nezačalo. "Projekt Třešňovka je důležitým krokem k tomu, aby v Mariánských Lázních našly kvalitní a dostupné bydlení mladé rodiny, zaměstnanci klíčových profesí i senioři," zopakoval starosta.
Město zvolilo model "navrhni a postav". Uchazeči mají k dispozici vydané stavební povolení a stanovené standardy výstavby, na jejichž základě zpracují projektovou dokumentaci a zajistí výstavbu. Zájemci o zakázku se mohou hlásit do 28. července.
Mariánské Lázně se 14.000 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem přes 600 milionů korun. Podíl investic v rozpočtu se v posledních letech pohybuje mezi 22 a 26 procenty.