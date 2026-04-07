Opozice v Ostrově na Karlovarsku se obrátila na ÚOHS kvůli zakázce na záhony

Kvůli tři roky staré zakázce na úpravu záhonů podali opoziční zastupitelé v Ostrově na Karlovarsku podnět Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Proplacení zakázky schválila rada města zpětně na posledním jednání. K zakázce ale podle opozice chybí objednávka i smlouva o provedení práce. Vedení města tvrdí, že jen napravilo administrativní chybu vzniklou na podzim 2023, řekl ČTK starosta Ostrova Pavel Čekan (zvolen za Místní).
Podnět k přešetření zakázky za zhruba 500.000 korun poslal antimonopolnímu úřadu zastupitelský klub ODS v Ostrově. Zakázka, kterou provedla firma Miloslav Štěpán - Květinové město z Lokte, má být na základě rozhodnutí rady města z 11. března zpětně proplacena. Starosta dnes na tiskové konferenci uvedl, že rada města o dohodě o narovnání jednala na základě předžalobní výzvy, kterou firma městu poslala v únoru. "Je to právní podklad pro fakturaci a její úhradu, bez kterého být práce uhrazeny," řekl dnes právník města Michal Murčo.
Zpětné proplacení neevidované zakázky je podle opozičního zastupitele Ladislava Martínka (ODS) porušením pravidel, řekl ČTK. "Město si samo v úředním dokumentu přiznává, že zakázka nemohla ze zákona vzniknout ústně, ale vzápětí pro její proplacení hlasuje. To není administrativní chyba, ale vědomé obcházení pravidel, které chrání veřejné prostředky," uvedl Martínek.
Podle starosty Čekana není na zpětném proplacení zakázky nic neobvyklého. "Máme doloženo, že ty práce byly vykonány a že cena odpovídá vysoutěženým cenám nebo cenám standardním v tom oboru, tak není důvod to zpochybňovat," uvedl Čekan. Podle něj vznikla chyba zřejmě v komunikaci mezi dodavatelem a úředníky města. Od loňského srpna se podle starosty jedná o čtvrtý podnět opozičních zastupitelů, který k prošetření na ÚOHS podali. Předchozí tři úřad vyhodnotil jako neopodstatněné. Současné vedení města tvrdí, že podobný postup zpětného proplacení zakázek použilo město i v době, kdy v jeho čele stál dnes opoziční zastupitel Jan Bureš (ODS).
Firma Miloslav Štěpán - Květinové město z Lokte pracovala pro Ostrov opakovaně, i na několika zakázkách ročně, které ale vykonávala na základě smlouvy. Majitele firmy se ČTK pokusila přes oficiální kontakt oslovit, ale muž, který hovor přijal, ČTK po představení volajícího řekl, že "tady žádný Štěpán není".
V Ostrově se v posledním volebním období změnilo třikrát vedení města. Žije zde zhruba 16.000 obyvatel, je čtvrtým největším městem Karlovarského kraje. Město ročně hospodaří s rozpočtem ve výši přibližně půl miliardy korun.