Oprava rozvodů vřídelní vody bude Karlovy Vary stát 33 milionů korun

Karlovy Vary letos začnou s rekonstrukcí rozvodů vřídelní vody. Veřejnou zakázku vyhrála pražská společnost Bagger s cenou 33 milionů korun. Smlouvu s firmou schválila rada města. Rozvod léčivé vody z Vřídla do lázeňských zařízení po městě většinou vede v korytě řeky Teplé. Je však už ve velmi špatném stavu, řekl ČTK náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář (ANO).
Město původně předpokládalo, že oprava rozvodů může být dražší. "Směrný rozpočet byl 41 milionů, takže dá se říct, že ještě nějaké peníze ušetříme. Zahájit by se mělo po festivalu letos a hotovo by mělo být do konce dubna příštího roku," uvedl Kovář.
Vřídelní voda je jedním z nejdůležitějších pramenů karlovarských lázní, při téměř roční opravě nemohou lázeňské domy zůstat bez její dodávky. Rekonstrukce proto bude stavební firma dělat postupně tak, že na opravovaném úseku vytvoří dočasné potrubí. Výpadky dodávek tak podle Kováře budou jen po dobu přepínání hlavního rozvodu do provizorního vedení.
Protože rozvod vřídelní vody vede centrem lázeňského území, přizpůsobují se tomu i termíny rekonstrukce. Práce začnou až po filmovém festivalu, aby neovlivnily období největšího ruchu ve městě.
Vřídlo je jedním z karlovarských léčebných pramenů a jako jediné se využívá ke koupelím. Při vývěru má teplotu přes 74 stupňů, proto se pro pitné kůry ochlazuje. Pramen Vřídla je tak silný, že vytváří unikátní gejzír, který je součástí Vřídelní kolonády. Pramen vydá průměrně 2000 litrů minerální vody za minutu a díky vysokému tlaku vystřikuje až do výšky 12 metrů.