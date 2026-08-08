Oprava školy v Kyselce skončila, střecha i půda se přizpůsobily netopýrům

V Kyselce na Karlovarsku skončila oprava školní střechy a půdy, které se musely přizpůsobit stovkám netopýrů. Práce se podle starosty Aleše Labíka (nez.) nepatrně protáhly, ale chod školy ani hnízdění zvířat jimi nebylo nijak narušeno. Oproti původnímu plánu je nově opravená i věžička na školní střeše, kam se po spoustě let vrátila makovice.
"Doletové plochy v otvorech střechy netopýři využívají myslím celkem spokojeně, ale uvnitř si k zavěšení se vybrali jiná místa než kde se zdržovali původně, a to mezi krytinou a bedněním. Takže tam ještě budou potřeba drobné úpravy tak, aby to do budoucna nedegradovalo to bednění," řekl Labík ČTK. Oprava střechy včetně klempířských prací a výměny plechové krytiny za bobrovku vyšla na 4,7 milionu korun. Práce podpořil dotací 600.000 korun Karlovarský kraj.
Za dalších zhruba 500.000 korun se vedení obce dodatečně rozhodlo také pro opravu věže. "Tam byla vlastně nejdražší ta komplikovaná instalace lešení, aby se k věži firma dostala. Do makovice jsme umístili i poselství budoucím generacím," řekl starosta. K opravám patřily i dílčí opravy fasády, které se podle něj týkaly pohledových částí těsně pod střechou. Opraveny byly i takzvané voluty, tedy ozdoby u střešních vikýřů.
Loni před zahájením oprav odborníci zmapovali místa, kudy netopýři na půdu školy přilétají. Projekt také přesně určil velikost vletových otvorů a přistávacích plošek tak, aby se na půdu nedostali například ptáci. Obec má podle Labíka ještě zpracovaný projekt na celkovou opravu pláště budovy, na tu ale zatím nemá peníze, řekl. Fasádu školy by Kyselka chtěla v budoucnosti nechat opravit po etapách, aby se práce rozložily na několik let.
Projekt na novou střechu dokončila obec na přelomu let 2024 a 2025, stál zhruba 150.000 korun. Stavební firmu obec soutěžila nadvakrát, v prvním kole se do výběrového řízení nepřihlásil nikdo. Firma vzešla až z druhého kola, kde byli čtyři zájemci. Opravu školní věžičky se posléze podle starosty ujala stejná firma, která před několik lety opravovala kostelní věž na kostele sv. Václava v Radošově, který Kyselka vlastní. Tam nyní pokračují práce na obnově krovu a chystá se i restaurování vitrážových oken.
Kyselka s přibližně 840 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem kolem 32 milionů korun.