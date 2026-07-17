Opravené kulturní středisko v Aši čeká návrat plesů, budou tam sídlit spolky

Autor: ČTK
  18:24aktualizováno  18:24
Sledovat Metro na Googlu

| foto: ČTK

V Aši na Chebsku končí rekonstrukce památkově chráněného kulturního střediska, kam svá zázemí do konce roku přesunou i zájmové spolky. Od roku 2027 by se do opraveného společenského sálu mohly vrátit i plesy a další společenské a kulturní akce. ČTK o tom informoval starosta Vítězslav Kokoř (ANO). Opravy trvaly tři roky a vyšly na 174 milionů korun včetně daně. S uhrazením nákladů částečně pomohly dotace.

Podle starosty se rekonstrukce, která začala v červnu 2023, dotkla budovy kompletně od sklepů až po střechu. Má nová okna, fasádu, na dvoře vzniklo zátiší, vyměněny byly parkety, opona i jeviště a osazena jsou nová svítidla v sálech. "Památkáři dbali na to, aby se zachoval ráz budovy. Souhlasili také s umístěním pamětní schránky nedaleko vchodu, kde uložíme asi někdy na podzim informace o rekonstrukci. A zapojit se mohla i veřejnost, jména těch, kteří opravy podpořili finančně, budou na desce v předsálí," řekl starosta.

Kromě darů byl projekt podpořen i dotací 10,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Aš také žádá o dotaci 20 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace, o které zatím není rozhodnuto. Město opravy financovalo z úspor z minulých let.

V domě je problém s mokrými sklepy. "Ten je v celé ulici, i do sklepů okolních domů a pošty prosakuje Ašský potok. Pořád jsme tady měli vodu dejme tomu po kotníky. Vyřešilo se to systémem pěti přečerpávacích šachet. A u všech obvodových stěn jsou udělány předstěny, které vodu sají a přes drenáž jde do kanalizace," popsal stavbyvedoucí Václav Frolík.

V dalších místnostech a kancelářích budou mít zázemí spolky a organizace, které dosud sídlily různě po městě nebo ani vlastní prostory neměly. Podle starosty jde například o dluhovou poradnu, nízkoprahové centrum, které pracuje s drogově závislými, ale i sportovní spolky. Některé prostory bude sdílet víc organizací.

Budova byla postavena v roce 1912 a původně sloužila jako spolkový dům s tělocvičnou. Postupně se změnila na školu, restauraci a kulturní středisko. V meziválečných letech zde podle historických zápisů městské kroniky působil jako tělocvikář Konrad Henlein, později jeden z nejvýše postavených protektorátních nacistů.

V minulosti se zvažovalo i zbourání. Objekt je ale od roku 2019 památkově chráněný. Správu zajistí městská společnost Tebyt. Město s přibližně 12.700 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 420 milionů korun.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

KVÍZ: Třesně vs. mléko. Znáte mýty o jídle?

Ve Vizovicích mají nejmladšího zmrzlináře v Česku, šestnáctiletý Jindřich...

Strašily vás babičky bolavým břichem po zapití třešní nebo angínou z bleskově snědené zmrzliny v parných dnech? Otestujte si, jak dobře se vyznáte v letním stravování, a odhalte pravdu o mýtech kolem...

Nejroztomilejší fotogalerie prázdnin je tu. Zoo se chlubí novými mláďaty

Dvě květnová koťata karakalů v Zoo Praha přišla na svět pod širým nebem, a...

Zvířecí školky se během léta pořádně rozrostly. Návštěvníci mohou v Brně pozorovat šest malých manulů, zatímco pražská zoo představila koťata karakalů, prvního lachtana po sedmi letech i drobná...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rybářka z Prahy ulovila vysněného albína. Na jedinou rybu čekala celé roky

Albín je zpět ve vodě, kam patří.

O některých rybách rybář ví dlouho. Ví, kde se zdržují, kdy se ukazují, v jakých podmínkách by mohly zabrat. Roky kolem nich chodí, pozoruje vodu, sbírá zkušenosti a čeká na chvíli, kdy si řekne: teď...

Pražský autobusák, který zmizel z mapy. Pankrác nahradily kanceláře a metro zůstalo

Autobusové nádraží Pankrác ve filmu Pan Tau na horách z roku 1970

Film Florenc 13.30 z roku 1957 proslavil nejen herce, především Josefa Beka v roli řidiče autobusu, ale také zakořenil v povědomí lidí představu, že autobusové nádraží v Praze se rovná Florenci....

Na Znojemsku se čelně střetly dva autobusy, na místě je asi 30 zraněných

Sanitky moravskoslezských záchranářů

Dva autobusy s cestujícími se srazily dnes okolo 09:30 u Oleksovic na Znojemsku. Podle prvotních informací je na místě asi 30 zraněných, uvedla mluvčí policie Petra Hrůzová. Přijela i velkokapacitní...

18. července 2026  10:22,  aktualizováno  10:34

Návrhy vědců na vypuštění dolní nádrže na Nových Mlýnech starostové nerozporují

ilustrační snímek

Návrhy některých vědců na vypuštění přinejmenším dolní Novomlýnské nádrže starosta a starostky tří okolních obcí nerozporují. Vnímají potřebu širší debaty o...

18. července 2026  8:50,  aktualizováno  8:50

Frýdek-Místek bude dražit šest automobilových vraků, ke kterým se nikdo nehlásí

ilustrační snímek

Město Frýdek-Místek nabídne 27. července v dražbě automobilové vraky na odstavném parkovišti, ke kterým se nikdo nehlásí. Dražit se bude šest aut - dva vozy...

18. července 2026  8:34,  aktualizováno  8:34

Plán dopravy: metro v lednu už neubere spoje, přibudou trolejbusy i vlaky

Václavské náměstí, stavba tramvajové trati u Národního muzea. Stav červen 2026

Více spojů zkraje roku, větší role pro železnici i rozšiřování trolejbusové sítě. Hlavní město zveřejnilo svůj dopravní plán na příští roky. Regionální organizátor pražské integrované dopravy (ROPID)...

18. července 2026  10:12,  aktualizováno  10:12

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1. Hořela tam dodávka

Aktualizujeme
ilustrační snímek

Dálnici D1 ve směru na Brno uzavřela nehoda několika aut. Prvotní požár dodávky na 49. kilometru dálnice způsobil kolonu, v níž posléze došlo ke srážce přibližně šesti vozidel. Podle záchranářů se na...

18. července 2026  9:12,  aktualizováno  10:05

Praha 2

Praha 2

Improvizované pietní místo poslance Filipa Turka u "jeho" křižovatky.

vydáno 18. července 2026  10:01

Praha 1

Praha 1

Aerovka ve vstupní hale ministerstva dopravy

vydáno 18. července 2026  10:01

Praha-Braník

Praha-Braník

Husy vyvedly mladé.

vydáno 18. července 2026

Tovární areál míval vlastní hasičskou jednotku. S ohněm bojovala i za války

Hasiči bojují s ohněm v továrním areálu po náletu v roce 1944.

Minulý týden zničil oheň budovu skladů číslo 34 v baťovském areálu ve Zlíně. Tovární zóna se s podobnými události v minulosti potýkala už vícekrát. Velký požár vypukl v areálu například v roce 1919.

18. července 2026  9:52,  aktualizováno  9:52

Sprejeři dostanou v Pardubicích zelenou. Město chystá další legální plochy pro street art

Vedení Pardubic plánuje vyčlenit další legální plochy, kde by se umělci mohli...

Zatímco vulgární nápisy na zdech přinášejí majitelům jen starosti a náklady na odstranění, podařené streetartové výtvory mohou veřejný prostor oživit. Vedení Pardubic proto plánuje vyčlenit další...

18. července 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky
Objevily jsme parádní herní kufříky, které naše děti zatím nepustily z ruky

Léto a prázdniny jsou v plném proudu, což pro nás maminky znamená jediné – vymyslet atraktivní program pro děti a přežít dlouhé cesty autem nebo...

Ze bzučení pozná, zda jsou v pohodě. Včely v průmyslovém parku hlídá umělá inteligence

Autorem unikátního monitorovacího systému ProBee je majitel IT společnosti a...

Je možné spojit techniku, umělou inteligenci a včely? V průmyslovém Parku Cheb ano. Každý z osmi úlů, které v areálu stojí, je technikou doslova nabušený. Má kamery, teplotní a váhová čidla či...

18. července 2026  9:22

Letní expozici v EPO1 tvoří kinetické sochy, práce tu má i výtvarník Vladimír 518

Neokosmos autora Pavla Holečka v Centru současného umění EPO1 v Trutnově.

Projít světelně-zvukovou instalací, ponořit se do paměti osobní výpovědi a zakotvit v krkonošské krajině a její rekreační kultuře. Tři témata a umělecké přístupy nabízí letní cyklus výstav v...

18. července 2026  8:42

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.