Opravené kulturní středisko v Aši čeká návrat plesů, budou tam sídlit spolky

V Aši na Chebsku končí rekonstrukce památkově chráněného kulturního střediska, kam svá zázemí do konce roku přesunou i zájmové spolky. Od roku 2027 by se do opraveného společenského sálu mohly vrátit i plesy a další společenské a kulturní akce. ČTK o tom informoval starosta Vítězslav Kokoř (ANO). Opravy trvaly tři roky a vyšly na 174 milionů korun včetně daně. S uhrazením nákladů částečně pomohly dotace.
Podle starosty se rekonstrukce, která začala v červnu 2023, dotkla budovy kompletně od sklepů až po střechu. Má nová okna, fasádu, na dvoře vzniklo zátiší, vyměněny byly parkety, opona i jeviště a osazena jsou nová svítidla v sálech. "Památkáři dbali na to, aby se zachoval ráz budovy. Souhlasili také s umístěním pamětní schránky nedaleko vchodu, kde uložíme asi někdy na podzim informace o rekonstrukci. A zapojit se mohla i veřejnost, jména těch, kteří opravy podpořili finančně, budou na desce v předsálí," řekl starosta.
Kromě darů byl projekt podpořen i dotací 10,5 milionu korun z Integrovaného regionálního operačního programu. Aš také žádá o dotaci 20 milionů korun z Operačního programu Spravedlivá transformace, o které zatím není rozhodnuto. Město opravy financovalo z úspor z minulých let.
V domě je problém s mokrými sklepy. "Ten je v celé ulici, i do sklepů okolních domů a pošty prosakuje Ašský potok. Pořád jsme tady měli vodu dejme tomu po kotníky. Vyřešilo se to systémem pěti přečerpávacích šachet. A u všech obvodových stěn jsou udělány předstěny, které vodu sají a přes drenáž jde do kanalizace," popsal stavbyvedoucí Václav Frolík.
V dalších místnostech a kancelářích budou mít zázemí spolky a organizace, které dosud sídlily různě po městě nebo ani vlastní prostory neměly. Podle starosty jde například o dluhovou poradnu, nízkoprahové centrum, které pracuje s drogově závislými, ale i sportovní spolky. Některé prostory bude sdílet víc organizací.
Budova byla postavena v roce 1912 a původně sloužila jako spolkový dům s tělocvičnou. Postupně se změnila na školu, restauraci a kulturní středisko. V meziválečných letech zde podle historických zápisů městské kroniky působil jako tělocvikář Konrad Henlein, později jeden z nejvýše postavených protektorátních nacistů.
V minulosti se zvažovalo i zbourání. Objekt je ale od roku 2019 památkově chráněný. Správu zajistí městská společnost Tebyt. Město s přibližně 12.700 obyvateli hospodaří s ročním rozpočtem zhruba 420 milionů korun.