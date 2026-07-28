Opravený Chebský most v Karlových Varech bude užší a levnější

Karlovy Vary vyměnily pozemky, které potřebují pro opravu Chebského mostu, zároveň se dokončuje konečná podoba studie rekonstrukce historického mostu. Město se snaží snížit náklady na stavbu, a tak se ze studie například vypustí využití velmi pevného, ale drahého UHPC betonu (Ultra high performance concrete). Most bude také mírně užší, než byl původní návrh, řekl ČTK náměstek primátorky Lubomír Kovář (ANO). Město chce, aby se náklady dostaly k 350 milionům korun.
"Před dvěma měsíci jsme zadali dopracování studie tak, aby most nebyl v rozpočtu tak drahý. V podstatě jsme vyhodili UHPC betony, to byly ty slaboučké, speciální betony, které jsou ale velmi drahé. Takže celkově jsme most zlevnili, malinko jsme most zúžili oproti původní studii, ale stále zůstane mnohem širší, než je teď, aby tam mohla bezpečně projet třeba IZS, pokud bude potřeba," uvedl Kovář. Jakmile město dostane souhlas památkářů, zadá zpracování projektové dokumentace.
Chebský most se skládá z několika samostatných mostních objektů. Směrem od středu města nejprve překlenuje železniční trať, historický most pak vede přes řeku Ohře a na severní straně navazuje most, který přemosťuje průtah Karlovými Vary. Aby se mohla zrekonstruovat první část mostu přes železnici, který bude také širší než teď, muselo město směnit pozemky se soukromými vlastníky. To podle Kováře nebylo jednoduché, ale nakonec k dohodě dospěli.
Ačkoli je rekonstrukce nejfrekventovanějšího mostu v lázeňském městě zatím ve fázi studie, měla by podle Kováře přijít zhruba na 350 milionů korun. Nebudou to jediné nutné výdaje. Aby se mohl most opravit, bude třeba vybudovat provizorní lávku pro pěší, aby se lidé po dobu stavby mohli přes Ohři dostat. Opravit bude třeba i podchody.
Pokud nenastanou problémy při zpracování projektu, mohlo by město získat stavební povolení na konci roku 2027 a následovat by mohly samotné práce. Zatím jsou časově vymezeny po skončení rekonstrukce Pražského mostu, který provádí Ředitelství silnic a dálnic. Jeho první část se dělá letos, na příští rok je naplánovaná druhá polovina. Teprve pak by mohl přijít na řadu Chebský most.
Město podle Kováře také rozhodlo o formě zadání veřejné zakázky na opravu Chebského mostu. Původně zvažovalo, že zadá projekt i realizaci jednou zakázkou, formou takzvaného žlutého FIDIC, nakonec ale bude oprava historického mostu zadána klasickou formou, tedy odděleně se vybere v soutěži projekt a následně dodavatel stavby.