Opravy přízemí Staré radnice v Ostrově se o milion prodražily kvůli statice

V Ostrově na Karlovarsku končí oprava přízemí Staré radnice na Starém náměstí. Přestavba a modernizace prostoru, který slouží jako kavárna a galerie, vyšla město zhruba na 3,5 milionu korun. ČTK to dnes řekl starosta Pavel Čekan (zvolen za Místní). Práce se o dva týdny protáhly a téměř o milion korun prodražily, hlavně kvůli problémům se statikou.
"Jelikož se jedná o historickou budovu, bavíme se někde o období renesance, zhruba 14. a 15. století, tak se dalo předpokládat, že to může vyvolat nějaké vícepráce, protože to u historických budov bývá docela běžné. I v tomto případě se to stalo, když jsme nechali skrýt viditelné rozvody do podlahy, a také jsme nechali zpevnit část pod věží. Vícepráce tak čítají něco přes 900.000 korun," řekl Čekan. Práce budou dokončeny a předány v polovině dubna, v závěru měsíce by se měla do podloubí historické radnice vrátit kavárna.
Stavba začala v lednu a měla původně skončit do Velikonoc. Její součástí mělo být rozšíření prostoru kavárny do sousední galerie. "Obnoveny byly rozvody elektřiny a plynu dle současných bezpečnostních a provozních standardů, totéž i topení. Nainstalována byla nová vzduchotechnika a klimatizace a opravilo se sociální zázemí i výmalba. Položena je nově odolná keramická dlažba vhodná pro gastroprovoz," řekl Čekan. Novým vstupem jsou propojeny dříve oddělené prostory galerie a kavárny. Vchod z podloubí zůstane podle starosty zachován.
Náklady se podle Čekana zvýšily zejména poté, co byl dodatečně zjištěn technický stav objektu. "Bylo například nutné srovnat podlahy do stejné úrovně, zrenovovat původně zazděnou niku a na základě posudku statika zpevnit středovou zeď," komentoval Čekan fakt, že budova Staré radnice byla původně postavena bez věže. Ta na renesančním domě s podloubími přibyla až později. Opravy v přízemí zachovaly historické klenuté stropy, na čemž město spolupracovalo s památkáři.
Stará radnice je významnou historickou budovou, jejíž původ sahá do středověku. Slouží jako obřadní místnost a pro různé kulturní akce. Objekt v minulosti opakovaně poškodily požáry a jeho dnešní podoba je výsledkem přestaveb z let 1569, 1795 a 1866, uvedla mluvčí města Lucie Kubešová. Dochovala se jak mohutná obvodová zdiva s podloubími, tak i středověké sklepy ze 14. století.