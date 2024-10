Dopravní peklo v Mariánských Lázních. Před rozkopanými silnicemi není úniku

Ve směru na Plzeň se pracuje na stavbě okružní křižovatky u Černého mostu, v plném proudu je první etapa rekonstrukce Hlavní třídy. Práce by měly skončit ještě letos, v případě Hlavní třídy budou na jaře pokračovat další etapou.

„Okružní křižovatka by měla být hotová do konce října, na Hlavní třídě má zhotovitel termín do 15. prosince. Firma pracuje s plným nasazením, a to i o víkendech, takže je předpoklad, že se to stihne. Přes zimu bychom chtěli mít Hlavní standardně otevřenou a provoz by měl fungovat bez omezení,“ předestřel mariánskolázeňský starosta Martin Hurajčík.

V úvodní fázi první etapy je na Hlavní uzavřený úsek od chebské křižovatky po křižovatku s Tyršovou ulicí. Uzavírkou projíždějí pouze trolejbusy, vozy integrovaného záchranného systému a zásobování, které by okolními ulicemi neprojely.

„Samozřejmě se to podle harmonogramu stavebních prací bude měnit. Oprava Hlavní je velká zátěž pro řidiče, ale i pro chodce, protože je to páteřní komunikace této části města. Všichni se musíme obrnit trpělivostí, ale udělat se to musí,“ vysvětlil starosta.

Nejdůležitější dopravní tepna vedoucí do lázeňského centra byla ve velmi špatném stavu. „Podle sond, které jsme si nechali vloni udělat, byl ten stav téměř havarijní. Nedostatků byla celá řada, například v podloží byly velké kaverny,“ řekl.

Ve městě, které z obou stran svírají zalesněné kopce, tak aktuálně mohou automobily od Chebu a Plzně jet do centra pouze úzkou Anglickou ulicí, která je dočasně obousměrná s omezením parkování rezidentů. Zpět se dostanou opět Anglickou, v současné době navíc stále ještě mohou objet opravovaný úsek ulicí Boženy Němcové či ulicí Tyršova, odkud vyjedou na Chebskou přes Nerudovu a Luční. Nově se otevřela v jednom směru i soukromá silnice vedoucí k hotelu Agricola.

„Podařilo se mi domluvit s majitelem hotelu její zprůjezdnění. Obyvatelé Nerudovy a Tyršovy se tak mohou do svých domovů dostat také po této jednosměrce vedoucí od čerpací stanice MOL směrem k plaveckému bazénu. Silnice je úzká, je nutné dodržovat sníženou rychlost a být opatrný,“ informoval starosta města Mariánské Lázně Martin Hurajčík.

Lidé otevření nové cesty vítají. Jednoduchým slovem Děkujeme vyjádřila na Facebooku města své pocity například Jana Karásková.

Podle starosty Hurajčíka je průjezd objízdnými trasami plynulý, nevznikají větší problémy. „Samozřejmě v exponovaných časech, kdy lidé jezdí do práce, z práce nebo pro děti do školy, tak je možné, že se někde objeví několikaminutové zdržení.“

Práce na Hlavní se týkají kompletního profilu komunikace včetně podkladních vrstev, a to do více než metrové hloubky. „Chceme, aby se do nového povrchu nemuselo brzy zase sahat. Proto spolupracujeme se všemi správci sítí, jako je voda, plyn, elektrika a podobně,“ uvedl starosta.

Příští rok budou opravy pokračovat druhou etapou a to od knihovny k poště. V současné době se na tyto práce dokončuje projekt. „Tady budou změny víc vidět, než v předcházejícím úseku. Dojde k vybudování zálivů s parkovacími místy, přibudou pítka, nová zeleň, bude tam toho nového poměrně dost. Druhá etapa s sebou nese i zásahy do propozic, do šířky chodníků či komunikace,“ řekl s tím, že tato část opravy Hlavní třídy odstartuje brzy na jaře. Kompletně hotovo by mělo být do zahájení příští lázeňské sezony.