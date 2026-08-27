Ostrov buduje biatlonové centrum pro mládež, možná letos stihne i druhou etapu

V Ostrově na Karlovarsku se naplno rozběhla stavba první etapy biatlonového areálu. Budování sportoviště s okruhem a střelnicí je rozdělené do dvou na sebe navazujících etap. Podle starosty Ostrova Pavla Čekana (nez., zvolen za Místní) je možné, že pokud v rozpočtu zbydou peníze, město začne ještě letos i s druhou etapou, řekl Čekan ČTK. První etapa má stát 9,2 milionu korun bez DPH, druhá by měla být levnější, doplnil.
Stavba areálu vedle fotbalového hřiště trvá zhruba měsíc. "V současné době jsou tam hotové skrývky, příprava na odvodnění a začínají se dělat komunikace, to znamená obrubníky, příprava na hřiště, střelnici a plochy, které budou nakonec zpevněné a na kterých bude postavené samotné zázemí formou kontejnerů," popsal průběh prací Čekan.
Zatímco první etapa zahrnuje více stavebních objektů včetně střelnice, druhá bude obsahovat jen komunikace prodlouženého okruhu a osvětlení. Stát by tak měla méně. Bylo by tak podle starosty reálné i druhou etapu udělat ještě letos. Limitující ale bude, jestli se ji podaří vysoutěžit ještě v září, aby bylo dost času na položení asfaltu na okruh dřív, než skončí stavební sezona a výroba v obalovnách.
Zázemí pro biatlonisty počítá celkem se šesti kontejnery umístěnými do tvaru U s tím, že vzniklý vnitřní prostor bude zastřešen. V budoucnu budou na kontejnerech umístěny fotovoltaické panely. Biatlonové tréninkové centrum bude sloužit především dětem od osmi do 15 let a trénovat se tu bude jak se vzduchovými, tak laserovými zbraněmi.
Vedle areálu vzniká i parkoviště a altán. Na tyto stavby získalo město dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) na turistické investice přes čtyři miliony korun. Celkové náklady budou okolo sedmi milionů korun.