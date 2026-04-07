Opozice poslala květinovou zakázku k ÚOHS, vadí jí chybějící smlouva

Jitka Dolanská
  15:52aktualizováno  15:52
Osazení záhonů a další květinovou výzdobu, kterou v roce 2023 dodala Ostrovu na Karlovarsku firma Květinové město, prověří Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Podnět k prošetření podali opoziční zastupitelé. Podle nich byla zakázka za přibližně půl milionu korun netransparentní.

Zasedání zastupitelstva města Ostrov (24. dubna 2024) | foto: Město Ostrov

Podnět k prošetření podali opoziční zastupitelé poté, co Rada města Ostrov schválila v březnu zpětné proplacení zakázky formou dohody o narovnání. Argumentují tím, že k zakázce za přibližně půl milionu korun neexistuje žádná objednávka ani smlouva a že její přidělení tedy bylo netransparentní.

„My chceme, aby k takovým vědcem nedocházelo a aby byly nastaveny mechanismy, které to do budoucna vyloučí. Požadujeme, aby byl proveden audit zakázek za rok 2023 a zveřejnění jména osoby, která ze strany města zakázku zadala. A taky aby město pozastavilo dohodu o narovnání do doby, než ÚOHS celou věc prošetří,“ uvedl opoziční zastupitel Jan Bureš, který jménem zastupitelského klubu ODS podnět na úřad zaslal.

Podle starosty Ostrova Pavla Čekana stojí za dohodou o narovnání snaha města vyřešit administrativní pochybení. „Ano, práce byly vykonány bez smluvního vztahu. Ovšem kdo za to může, kde se stala chyba, to je dnes těžké hodnotit. Co vím, tak to bylo tak, že Miloslav Štěpán z Květinového města nepodal písemnou nabídku a tudíž z naší strany nemohla přijít ani objednávka. Nicméně práce byla odvedená, cena byla standardní. Je to prokázané, naceněné, ověřené. Rada proto rozhodla, že dodavateli za květinovou výzdobu města z roku 2023 zaplatí,“ vysvětlil starosta.

Dodal, že jde už o pátý podnět, který v souvislosti s Ostrovem ÚOHS v posledních letech řeší. Až dosud každý odložil.

Ani teď se starosta neobává, že by prošetřování sporné zakázky ze strany ÚOHS přineslo nějaké zásadní zjištění a vedlo k jinému výsledku. „Ta částka je relativně marginální. Město má interní předpis, že o zakázce do půl milionu korun může rozhodnout sám starosta. Proto může být zadaná i takzvaně z ruky, tedy bez soutěže,“ uvedl starosta Čekan.

V Ostrově se v uplynulých třech letech několikrát měnilo vedení města a jak se zdá, situace před nadcházejícími komunálními volbami opět houstne. Ačkoli to Jan Bureš popírá, současné vedení radnice má za to, že předvolební kampaň ve městě už zahájila.

Apríl v plné síle: Tank pro strážníky i dvoupatrové tramvaje. Podívejte se na povedené žerty

Dopravní podnik hlavního města Praha vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele...

V tento den je internet plný přelomových novinek. Město Šumperk pro své strážníky pořídilo tank, Krkonoše protne nový most, poražené fotbalové Dánsko s českou reprezentací nakonec vyhrálo a Praha...

Na dva kusy rozříznutá legendární Radlická lávka leží v poli. V muzeu bude nejdříve v roce 2028

Smíchovská lávka. Nebo taky radlická...

Byla jednou z posledních staveb svého druhu v Česku. Nýtovaná stavba, která se pnula nad smíchovským nádražím a propojovala Radlice se Smíchovem, padla v říjnu 2023 kvůli výstavbě nové čtvrti...

Velikonoce 2026: Kdy jsou prázdniny, otevírací doba obchodů, tradice a co nedělat na Velký pátek?

Velikonoční atmosféru v Přerově vytváří mimo jiné bříza s kraslicemi před...

Pletení pomlázek, barvení vajec, ale i nákupy nového oblečení, aby nás „nepokakal beránek“. Přestože jsou Velikonoce nejvýznamnějším křesťanským svátkem, k tradičním oslavám patří celá řada lidových...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Zelené pivo je tu. Kde si vychutnat velikonoční speciál a který pivovar do něj přidává řasu?

Zelené pivo Starobrno slaví roku 2026 20. narozeniny.

Češi jsou národem pivařů a pivovary je rády hýčkají speciály. K Velikonocům už neodmyslitelně patří zelené pivo, které ale legislativa kvůli bylinným příměsím označuje jako míchaný nápoj z piva....

Tah z Brna do Znojma uzavřel střet autobusu a tří aut, zranilo se několik lidí

Nehoda u Oleksovic na Znojemsku zablokovala hlavní tah z Brna do Znojma. (7....

Srážka autobusu se třemi osobními vozy po poledni zcela zablokovala hlavní tah z Brna do Znojma. Podle prvotních informací se řidič autobusu nejspíš plně nevěnoval řízení. Jedna žena byla...

7. dubna 2026  14:22,  aktualizováno  16:34

Fakultní nemocnice Ostrava zkouší novou biologickou léčbu migrén u dětí

Ilustrační fotografie

Mezi tři pracoviště v Česku, která na dětské migrény používají nový druh biologické léčby, se zařadilo i oddělení dětské neurologie Fakultní nemocnice Ostrava (FNO). To participuje na mezinárodní...

7. dubna 2026  16:32,  aktualizováno  16:32

Obyvatelé Studénky mohou hlasovat o projektech v participativním rozpočtu

ilustrační snímek

Obyvatelé Studénky na Novojičínsku rozhodují o tom, který z projektů na vylepšení veřejného prostoru radnice zaplatí. Lidé poslali tři návrhy, do hlasování se...

7. dubna 2026  14:55,  aktualizováno  14:55

Nymburk má studii prostoru před nádražím, počítá s parkovacím domem pro 360 aut

ilustrační snímek

Před nádražím v Nymburce by měl být v budoucnosti dopravní terminál, parkovací dům pro nejméně 360 aut a moderní veřejné prostranství. Počítá s tím studie na...

7. dubna 2026  14:54,  aktualizováno  14:54

V ulici Na Příkopě u Prašné brány je Komerční banka, mimo provoz je tam opuštěné zavazadlo, na místě jsou policisté a pyrotechnik.

vydáno 7. dubna 2026  16:29

AVE začíná opět navážet odpad na čáslavskou skládku, město to chce monitorovat

ilustrační snímek

Společnost AVE odpadové hospodářství začíná po více než ročním přerušení provozu opět navážet odpad na čáslavskou skládku. Její další rozšiřování odmítli loni...

7. dubna 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

V Paskově hořela stodola, škoda milion korun, zranil se jeden hasič

ilustrační snímek

Škodu milion korun způsobil v noci na dnešek požár stodoly v Paskově na Frýdecko-Místecku. Hasiči z okolních budov evakuovali pět lidí. Požár se na ně ale...

7. dubna 2026  14:32,  aktualizováno  14:32

Uzavírky a omezení komplikují dopravu v Budějovicích, přes centrum je to o nervy

V pondělí začala demolice mostu Kosmonautů v centru Českých Budějovic na jedné...

Na kole šest minut, pěšky dvacet, ovšem autem či MHD 55 minut. Přesně tolik v úterý ráno trvala cesta dlouhá necelého jeden a půl kilometru ze Sadů k výstavišti v Českých Budějovicích. V krajském...

7. dubna 2026  10:42,  aktualizováno  16:08

Z ateliéru ukradli sochy autora Pražského metronomu. Asi mysleli, že jsou bronzové

Sochy z kované oceli vysoké zhruba 40 a 60 centimetrů.

Zloději vykradli bývalou márnici, která sloužila věhlasnému sochaři a autorovi Pražského metronomu Vratislavu Karlu Novákovi jako ateliér. Z jeho někdejší dílny v jabloneckých Rýnovicích zmizely v...

7. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Klíště číhá hlavně v parku. Lidé neřeší prevenci, očkovaných Pražanů je minimum

ilustrační snímek

Aktivita klíšťat s teplejším počasím stoupá, parazité jsou také rok od roku nakažlivější. A to i v hlavním městě – encefalitidou se letos nakazili už čtyři Pražané, za celý loňský rok jich onemocnělo...

7. dubna 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Konečně úleva pro motoristy ze sídliště, Pardubice chystají dva parkovací domy

V pardubické ulici Družby není kde zaparkovat, řidiči nechávají auta na...

Pardubický magistrát chce u hypermarketu Kaufland v Polabinách postavit parkovací dům. Má přispět k řešení nedostatku parkovacích míst na sídlišti. Sloužit bude návštěvníkům obchodu, zaměstnancům i...

7. dubna 2026  16:02

