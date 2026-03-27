Ostrov loni hospodařil s přebytkem 112 milionů, část chce letos opět investovat

Ostrov na Karlovarsku loni hospodařil s přebytkem téměř 112 milionů korun. Podle starosty Pavla Čekana (nez., za Místní) město udělalo 91 procent z naplánovaných investičních akcí za více než 215 milionů korun. Větší část přebytku se Ostrov chystá investovat letos, zbylou část uloží do rezervního fondu.
Ostrov měl loni příjmy 827,9 milionu korun a výdaje 715,9 milionu Kč. Přebytek by měl být rozdělen tak, že 50,7 milionů korun bude převeden do fondu rezerv a rozvoje, zbylých 61,3 milionu korun již bylo zapojeno do letošního rozpočtu. V polovině dubna o tom rozhodnou městští zastupitelé.
"My už jsme nějaký předpoklad měli na konci loňského roku, proto jsme si i při schvalování rozpočtu dovolili část těch peněz takzvaně zapojit už do rozpočtu," uvedl Čekan. Vedení města by chtělo, aby zastupitelstvo schválilo navýšení letošní částky na přestavbu centrální budovy základní umělecké školy (ZUŠ) z pěti milionů korun o dalších 30 milionů Kč.
Celá přestavba komplexu ZUŠ má podle aktualizovaného projektu vyjít na 150 milionů korun. "Pokud by se podařilo letos během května vysoutěžit zhotovitele, mohla by se nová základní umělecká škola stavět zhruba od podzimu a v závěru roku 2028 by ji mohli žáci i učitelé začít využívat," popsal starosta. Ve druhém roce stavby by město zaplatilo 90 milionů korun, zbývající část ceny plánuje uhradit po dokončení školy. Na stavbu má Ostrov přislíbenou dotaci zhruba 13 milionů korun.
Z loňských investic se městu podařilo podle Čekana především dokončit rozsáhlou modernizaci technologií a interiérů v domě kultury. Město vyšla téměř na 31 milionů korun, přibližně 42 milionů korun činila dotace ministerstva kultury. V historické budově vzniklo moderní Kulturní a kreativní centrum.
Město Ostrov je podle mluvčí radnice Lucie Kubešové zřizovatelem 11 příspěvkových organizací, tří základních a čtyř mateřských škol, základní umělecké školy, městské knihovny a kulturního a kreativního centra. "Všechny městské organizace loni hospodařily s kladnými hospodářskými výsledky, s výjimkou Kulturního a kreativního centra Ostrov, jehož hospodářský výsledek je minus 158.795 korun," řekla mluvčí. Podle Čekana je výsledek hospodaření organizace důsledkem rozsáhlé rekonstrukce budovy centra, která trvala do konce loňského září. Organizace kvůli ní nemoha plně provozovat všechny prostory, například kino a společenský sál, a pořádat akce, které jí přinášejí zisk.