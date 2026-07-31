Ostrov opraví lesní cestu na Popov za 10,5 milionu korun, získalo na ni dotaci

Město Ostrov opraví starou lesní cestu z Horního Žďáru na Popov. Získalo na ni státní dotaci, která pokryje většinu z odhadovaných 10,5 milionu korun, které má rekonstrukce cesty stát. Jde o historickou cestu s pevnými základy, která ale má už narušený povrch. Opravy by se měly provádět zřejmě v příštím roce, řekl dnes novinářům starosta Ostrova Pavel Čekan (nez., zvolen za Místní).
Cesta vede z Horního Žďáru, což je část města Ostrov, k zaniklé osadě Popov, která ležela mezi Ostrovem a Jáchymovem. Dodnes je tam například takzvaný Popovský kříž, který stojí na čedičovém útesu s výhledem do krajiny.
"V tomhle případě je to cesta především pro lesní hospodářství, ale samozřejmě většina těch cest jsou zároveň i turistické trasy, takže to budou moci využívat jak cykloturisté, tak i pěší. Město to navíc využije, protože je to kousek nad lokalitou rodinných domů a město tam má rozvojovou lokalitu, takže tuto silnici vlastně budeme mít i jako spádovou pro lokalitu, kde by mělo vzniknout asi do 20 parcel," uvedl Čekan.
Součástí projektu bude zejména doplnění konstrukčních vrstev vozovky a položení nové obrusné vrstvy. V délce 493 metrů bude obrusná vrstva z asfaltobetonu, v dalším úseku v délce 927 metrů bude podkladní vrstva z kameniva zachována a bude vyrovnána asfaltovým recyklátem. Podél komunikace vzniknou krajnice ze stejného materiálu. Celková délka upravované lesní cesty bude 1420 metrů. Rekonstrukce zahrnuje také obnovu systému odvodnění. Součástí stavby bude rovněž vybudování nových hospodářských sjezdů, lesních skladů a výhyben, které zlepší využití lesní cesty i její bezpečnost.
Na realizaci projektu město získalo dotaci ze Strategického plánu Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 prostřednictvím Státního zemědělského intervenčního fondu.