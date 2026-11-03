Ostrov povede pětikoalice, starostou má být advokát Kříž z vítězné VIZE

Autor: ČTK
  21:32aktualizováno  21:32
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ostrov na Karlovarsku povede pětikoalice složená ze zastupitelů z uskupení VIZE, hnutí ANO, a uskupení Unie pro sport a zdraví, Ostrováci.cz a Ostrov, můj domov. ČTK o tom informoval lídr vítězného hnutí VIZE Dominik Kříž, který je kandidátem na starostu.

Kdy se sejde ustavující zasedání zastupitelstva, zatím není jasné. Ve vedení města by měli být dva místostarostové a rada města by měla zůstat sedmičlenná, složená bude ze členů všech koaličních uskupení. Koalice tak bude mít 14člennou většinu v jednadvacetičlenném zastupitelstvu.

V Ostrově dorazilo podle serveru volby.cz v říjnu volit 37,97 procenta voličů. Z jedenácti kandidujících subjektů, což byl nejvyšší počet kandidátek ze všech měst a obcí v kraji, se do zastupitelstva dostali zástupci devíti z nich.

Přesnou třetinu všech odevzdaných hlasů, tedy 33,33 procenta a nejvyšší počet - celkem sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu získalo vítězné uskupení Vize. Po třech zastupitelích mají Místní s podporou Volby pro kraj v čele s končícím starostou Pavlem Čekanem a hnutí ANO. Po dvou mandátech mají ODS a Ostrováci.cz a jeden mandát získali díky výsledkům voleb Motoristé sobě, SPD, Unie pro sport a zdraví a Ostrov, můj domov.

Advokát Kříž je zastupitelem od roku 2016. V předchozích obdobích jím byl jako nezávislý kandidát zvolený za ODS. V nejužším vedení radnice bude poprvé, pro výkon starostenské funkce bude uvolněn, řekl ČTK. Uvolněným, tedy plně placeným místostarostou, by měl být člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Marek Poledníček (KDU-ČSL, zvolen za Ostrováci.cz). Stejný post zastával už v letech 2018 až 2022, kdy vedla radnici ODS v čele s nynějším poslancem Janem Burešem.

Druhým místostarostou, který ovšem nebude pro výkon své funkce uvolněn, má být lékař Filip Berger z VIZE. Dalšími radními podle dnešního prohlášení VIZE mají být ještě lékař Petr Pavelka a advokátka Michaela Hechtová. Z Unie pro sport a zdraví by měl být radním Libor Bílek a sedmé místo v radě města má připadnout zastupiteli za ANO Kamilu Vránovi.

Před čtyřmi lety přišlo ve čtvrtém největším městě v kraji, kde žije zhruba 15.600 obyvatel, k volbám podle serveru volby.cz 40,67 procenta voličů. Vybírali rovněž z jedenácti subjektů. Zastupiteli se stali lidé ze sedmi kandidátek. Pět zastupitelů získalo vítězné hnutí ANO, shodně čtyři zastupitele měla ODS a Místní, tři získalo uskupení Ostrov, můj domov a po dvou zastupitelích měla SPD a Ostrováci.cz. Unie pro sport a zdraví měla stejně jako letos jedno křeslo.

V končícím volebním období se vedení radnice v Ostrově změnilo třikrát. Na postu starosty se před Čekanem vystřídali i David Hanakovič (zvolen za ANO) a Lukáš Lerch (ODS).

Krajský soud v Plzni stížnost na volby v Ostrově zamítl, rozhodnutí v pondělí vyvěsil na úřední desce. Návrh podal kandidát za Motoristy sobě, který se do zastupitelstva nedostal, napadl v něm postup při posouzení a sčítání hlasů pro tuto stranu ve volebním okrsku číslo 6 a žádal soud o ověření správnosti započtení hlasů. Tvrdil, že nejméně 35 voličů údajně uvedlo, že na hlasovacím lístku označili celou stranu Motoristé sobě. Sám přitom připustil, že totožnost voličů ani obsah jejich lístků nejsou ověřeny a že jejich sdělení nejsou důkazem. Návrh byl ale podle soudu vágní, spekulativní a bez konkrétních skutkových tvrzení.

Plzeňský krajský soud eviduje 15 stížností na volby z kraje, zamítl už stížnosti z Kraslic, Toužimi i jednu ze dvou stížností z Ostrova. Na vypořádání všech stížností na průběh voleb závisí termín ustavujícího zastupitelstva.

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