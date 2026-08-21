Ostrov připravuje několik lokalit pro stavbu rodinných i bytových domů

Město Ostrov na Karlovarsku by mohlo v nejbližších letech nabídnout ve svém katastru více než 260 parcel pro rodinné domy. Spoluprací s developery připravuje oblasti v okrajových částech města, ale i v intravilánu. Další až stovky bytů by mohly vzniknout zástavbou nevyužitých ploch poblíž centra. Celkově by tak bydlení v patnáctitisícovém Ostrově mohla v příštích letech získat více než tisícovka lidí, řekl dnes novinářům starosta Ostrova Pavel Čekan (nez. , zvolen za Místní).
"V letošním roce byly dokončeny dvě rozvojové lokality pro výstavbu rodinných domů. První byla v Květnové, to byly pozemky původně města. Ten, kdo vysoutěžil, tak v letošním roce dokončil a předal zasíťované pozemky. Vzniklo tam 46 pozemků, zasíťovaných pozemků, včetně kompletní infrastruktury. A v tuto chvíli vlastně bylo vydáno kolaudační rozhodnutí na Kfely I., kde je 95 pozemků. Stavba je v podstatě dokončená a jsme teď v předávacím procesu, kdy infrastruktura se předává městu. Rozjela se i druhá etapa, která by měla být dokončená na jaře příštího roku, kde bude nějakých dalších 50 pozemků," popsal Čekan největší lokality pro nové rodinné domy.
Nejde ale o jediná místa, kde mohou zájemci získat pozemky pro stavbu domů. Další lokality už město připravuje. Jde například o pozemky v Horním Žďáru, naproti sídlu firmy Subterra, kde by mohlo vzniknout asi 30 parcel. Jen o kousek dál, podél cesty na Popov je další louka, která nabídne asi dvacítku pozemků s výjimečným výhledem na celé město. Menší lokality vznikají i u nádraží nebo v ulici U nemocnice.
Bytovou výstavbu chce Ostrov směřovat zejména do prostor bývalé vlečky poblíž centra města. Tam předběžný záměr počítá se stavbou 400 až 600 bytů.
Nabídkou stavebních parcel tak Ostrov vyniká mezi městy v Karlovarském kraji. Má k tomu vhodné podmínky, kromě samotného města k Ostrovu patří i okolní osady a městské části, kolem nichž nová výstavba nabízí blízkost většího města i snadnou dostupnost krajských Karlových Varů, ale na druhou stranu i klid vesnického prostředí.
Podle Čekana zatím většinu lokalit město připravuje ve spolupráci s developery, kdy jim nabídne pozemky, developer je zasíťuje, infrastrukturu pak předá městu a stavební pozemky prodá zájemcům. Není ale vyloučeno, že v budoucnu některé lokality připraví přímo město a obejde se bez prostředníka, řekl dnes novinářům.