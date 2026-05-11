V ostrovské věznici hořela matrace, dva vězně a dozorce převezli do nemocnice

Autor: pek
  10:42aktualizováno  10:42
V neděli v podvečer vyjížděli záchranáři do věznice v Ostrově na Karlovarsku k nahlášenému požáru. Část jedné z budov zaplnil kouř z hořící matrace. V nemocnici skončili dva vězni a jeden z dozorců, kteří se nadýchali dýmu.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: HZS Karlovarského kraje

Požár ve věznici, kdy z jedné budovy stoupal dým, byl kolem půl šesté v podvečer nahlášený hasičům. Ti rovnou vyslali na místo větší jednotek a techniky.

„S ohledem na místo zásahu vyjížděly jednotky povolávané při vyhlašovaném druhém stupni požárního poplachu. Nebylo jasné, jak velkého rozsahu bude událost. Došlo tam k zahoření matrace a zakouření části budovy. Nakonec se většina jednotek odvolávala ještě před dojezdem na místo. Při příjezdu už byl požár zvládnutý. My jsme pak odvětrávali budovu,“ popsal mluvčí hasičů Karlovarského kraje Patrik Žižka.

K požáru došlo v části věznice, kde v té době bylo 30 lidí. Dva vězně a jednoho zaměstnance věznice záchranná služba převezla do nemocnice. O život nešlo nikomu. „Všichni tři byli nadýchaní kouře. Převáželi jsme je na interní ambulanci do Ostrova k dalšímu dovyšetření,“ doplnila mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová.

Vyšetřovatelé zjišťují, proč ve věznici začalo hořet i jaký je rozsah škod.

Požáry matrací ve věznicích nejsou až tak výjimečné. V naprosté většině případů je zapalují vězni.

Když nevyšla vražda dozorce, zapálili celu. Vězeň dostal sedmnáct let

Loni například Krajský soud v Plzni vyměřil pětadvacetiletému Dominikovi Danyimu sedmnáctileté vězení za dvojnásobný pokus o vraždu. Předloni v květnu se pokusil spolu se spoluvězněm v káznici v Horním Slavkově na Sokolovsku zabít dozorce. Vyrobili si k tomu speciální bodný nástroj. Když jim plán nevyšel, v cele se zabarikádovali, zapálili matrace a tím chtěli skoncovat se životem. Navíc zatarasili vnitřní mříž cely, aby nešla otevřít.

Když celu zapálili, nebrali podle soudců ohled na třetího spoluvězně, který byl s nimi v té době v cele. Příslušníci tehdy dokázali všechny tři muže dostat z hořící cely včas.

Po tomhle incidentu byl Danyi přesunutý do Valdic. Tam podle spisu po měsíci a půl podpálil další celu.

V plzeňské věznici uhořel trestanec, patrně i přes zákaz kouřil v posteli

Výjimečný byl před pěti roky případ v plzeňské věznici, kde muž nastoupil do výkonu trestu a první noc v cele na přijímacím oddílu s největší pravděpodobností kouřil na lůžku a usnul. Cigareta zřejmě zapálila lůžkoviny, muž těžké popáleniny nepřežil.

20. srpna 2025

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Blíží se další výluka, metro C tři dny nepojede. Jak se dostat z Kobylis na Pankrác?

Stanice metra Budějovická

Kdo si na prodloužený květnový víkend naplánoval rychlou cestu přes centrum metrem, bude muset počítat s komplikacemi. Linka C se na tři dny výrazně omezí. Mezi stanicemi Kobylisy a Pražského...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strahovská Devastation Tour. Historie kopce odchází, unikátní vily jdou k zemi, jiné už mají namále

Ulice Tichá. Na jejím konci je malá Devastation tour.

Při touláním Prahou lze narazit na architektonickou minulost města. Na tu dávnou i relativně čerstvou. Některé stavby ale mají na kahánku. Chátrají pomalu a nenápadně. Jižní svahy strahovského kopce...

Skrytý ráj kousek za Prahou. „Tajná“ zahrada přetéká květy a lidé o ní skoro nevědí

Arboretum Všenory je méně známou alternativou k velkým zahradám typu Průhonice....

Lepší než Průhonice? Voňavými kvítky čerstvě obdařené lýkovce, koberce plaménků, ale i nespočet narcisů, tulipánů, čemeřic i fialových vřesovců. To jsou jen některá z mnoha právě rozkvétajících...

Řidička se při odbočování střetla s motorkářem, muž na místě zemřel

Motocykl se střetl s odbočujícím autem, řidič motorky na místě zemřel. (10....

Tragická nehoda se stala v neděli odpoledne u Unčovic na Olomoucku. Devětadvacetiletý motorkář tam zemřel při střetu s osobním autem, které řídila sedmasedmdesátiletá žena. Podle prvotních informací...

11. května 2026  10:52,  aktualizováno  10:56

V ostrovské věznici hořela matrace, dva vězně a dozorce převezli do nemocnice

Následky požáru vybavení jedné z cel v hornoslavkovské věznici (13. května 2024)

V neděli v podvečer vyjížděli záchranáři do věznice v Ostrově na Karlovarsku k nahlášenému požáru. Část jedné z budov zaplnil kouř z hořící matrace. V nemocnici skončili dva vězni a jeden z dozorců,...

11. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Know-how dopravy budoucnosti vzniká tady v Ostravě, říká šéf Škody Digital

Ředitel firmy Škoda Group Digital Jiří Liberda přibližuje vývoj v řízení...

Ačkoliv je společnost Škoda historicky spojena hlavně s Plzní, stává se stále výraznějším zaměstnavatelem i v Ostravě. Vedle Vagonky ve městě provozuje i opravnu tramvají Ekova a také společnost...

11. května 2026  10:42,  aktualizováno  10:42

Na Jihlavsku se našlo tělo. Zřejmě jde o dva týdny pohřešovaného muže

ilustrační snímek

Poblíž Hybrálce na Jihlavsku bylo o víkendu nalezeno mrtvé tělo. Podle policistů jde zřejmě o pohřešovaného muže, kterého hledali poslední dva týdny. Totožnost ale ještě musí potvrdit provedením...

11. května 2026  10:22

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Duhový jarmark v Olomouci řešil i církev. Policisté zasahovali kvůli pokřikům

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu 9. května 2026 uskutečnil vůbec první...

Na olomouckém Dolním náměstí se v sobotu uskutečnil vůbec první duhový jarmark. Akce zaměřená na podporu LGBTQ+ komunity přilákala desítky návštěvníků a otevřela hned několik témat, která se týkala...

11. května 2026  10:22

Co zůstává skryté: dvě výstavy o těle, identitě a obrazu

11. května 2026  10:14

Systémy pražské fakulty umí virtuální výcvik i autonomní řízení dronů

Fakulta elektrotechnická ČVUT v rámci akce Defence Research Day 2026...

Drony operující v roji a v komplikovaném terénu bez závislosti na GPS signálu, holografické velení, autonomní roboti anebo třeba virtuální výcvik pyrotechniků. To už nejsou koncepty z...

11. května 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

Hlídač a 3x 300 korun. Deník Metro odměňuje čtenáře za zdařilé fotoúlovky z víkendu

Olšany

Protest na Olšanských hřbitovech, proměna Václavského náměstí i festival moderních technologií. Čtenáři deníku Metro opět poslali snímky z aktuálního dění v Praze a tři z nich si tentokrát vysloužili...

11. května 2026

V třeboňských rybnících chybí přes dvacet procent vody, sucho trápí i zemědělce

Tak vypadají pole v okolí Českých Budějovic.

V Českých Budějovicích napršelo za březen a duben jen 26 milimetrů srážek. Číslo patří k nejnižším za 150 let měření. Zemědělci upozorňují, že obiloviny zaseté v březnu nevzešly nejlépe a na polích...

11. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Dítě prostrčilo hlavu fotostěnou a nemohlo ven, vyprostili ho hasiči

Na farmě v Broumově hasiči vyprostili dítě uvázlé ve fotostěně. (8. května 2026)

Neobvyklý zásah mají za sebou hasiči v Broumově na Náchodsku. Na tamní farmě se zvířaty malé dítě prostrčilo hlavu otvorem ve fotografické stěně a uvázlo. Hasiči chtěli desku rozříznout, ale nakonec...

11. května 2026  9:22,  aktualizováno  9:22

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Blíží se uzavírka stěžejní spojnice. A řidiči stále nevědí, kudy budou jezdit

Silnice ze Světlé nad Sázavou na Novou Ves je plná výtluků, záplat a po deštích...

Brzy začne uzavírka, která v následujících dvou letech ovlivní život v okolí Světlé nad Sázavou. Kraj Vysočina se pustí do opravy silnice 150 na Havlíčkův Brod. Pro region je to stěžejní komunikace....

11. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

První členové zlínské filharmonie byli před 80 lety zaměstnanci podniku Baťa

První koncerty zlínské filharmonie se konaly v budově Velkého kina, rok 1949.

Po druhé světové válce znárodněný podnik Baťa nezaměstnával jen ševce nebo lidi z dalších průmyslových oborů, kterým se firma věnovala. Výplatu od obuvnického koncernu zpočátku dostávali také zdejší...

11. května 2026  9:02,  aktualizováno  9:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.