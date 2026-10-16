Ostrovský festival Oty Hofmana ovládly filmy Skřítek: Nový začátek a Potopa

Hlavní ceny Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana v Ostrově na Karlovarsku získaly filmy Skřítek: Nový začátek a Potopa, dětská porota ocenila filmy Princezna 100x jinak a Velrybí píseň a seriál Filter. Oceněny byly i herecké výkony a o nejlepší film hlasovali také diváci. Dnes 58. ročník festivalu skončil předáváním cen.
Ostrovského dudka za nejlepší hraný film pro děti do 12 let získal Skřítek: Nový začátek. Polský film pojednává o tématu šikany. V kategorii od 13 do 18 let uspěl film Potopa, historické drama v koprodukci Česka, Slovenska, Polska a Belgie režíroval Martin Gonda. Snímek Neporazitelní, české drama režiséra Dana Pánka, dostalo cenu za dílo s nejvýraznějším morálním akcentem.
Porota dětí a mládeže vybrala jako nejlepší film pro děti do 12 let Princeznu 100x jinak a v kategorii do 18 let snímek Neporazitelní. Za nejlepší dívčí herecký výkon ocenila Aničku Vyčítalovou z filmu Máma a táta jsou boží, za nejlepší chlapecký herecký výkon Eliáše Diviše z filmu Pitomá příroda.
Čestná uznání za herecké výkony získali Sára Chripáková za film Potopa a Jakub Jenčík za snímek Máma a táta jsou boží. V seriálové tvorbě odborná porota ocenila jako nejlepší Elin super tajný deník 2, čestné uznání za herecký výkon získal Matouš Ruml za seriál Kamarád.
Ve studentské tvorbě zvítězil film Živý mrtvý Jakuba Duška, druhé místo obsadil Fade Away Julie Chadimové a třetí Pampelíšek Adély Honové. Čestné uznání získala Karolína Beranová za film Kdybychom nebyly sestry.
Festival nabídl přes 40 projekcí filmů a seriálů, divadelní představení, koncerty, semináře i přednášky. Oceněni byli herci Veronika Freimanová, která převzala hlavní cenu festivalu - Zlatou Buřinku od Oty Hofmana mladšího, a Zdeněk Svěrák. Ten převzal druhou hlavní cenu, Cenu hejtmana Karlovarského kraje. Zahajovacím filmem večera byl na přání Svěráka snímek Stopy Járy Cimrmana, na jehož scénáři se podílel.
Jedním z hlavních témat festivalu byla postava Pana Tau, jelikož letos uplynulo 60 let od vzniku prvního scénáře z pera scenáristy Oty Hofmana. Multimediální výstava Čau pane Tau na Staré radnici pokračuje do 31. října.