Zvířecí záchrannou stanici drtí nájezdy zlodějů, funguje jen v nouzovém režimu

Jitka Dolanská
  11:12aktualizováno  11:12
S opakovanými nájezdy zlodějů se potýká Záchranná a odchytová služba pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů. Naposledy si odsud nenechavci odnesli mimo jiné speciální vybavení, které je potřeba k bezpečnému odchytu zvířat. Vedoucí zařízení Petr Prokeš nyní oznámil, že stanici kvůli tomu musel uzavřít. „Fungujeme jen v nouzovém režimu,“ řekl.
Záchrannou a odchytovou službu pro zvířata v Dalovicích u Karlových Varů trápí zloději. Už je vykradli po několikáté. (27. dubna 2026) | foto: FCB Záchranné a odchytové služby pro zvířata

„Tohle se neříká snadno, ale situace už zašla příliš daleko. Během jednoho roku jsme byli vykradeni opakovaně. Nejdřív nám zmizelo vybavení z vozidel pro výjezdy ke zraněným a nemocným zvířatům. Následně byla vykradena garáž s vybavením. Pak přímo naše stanice. Investovali jsme do zabezpečení, jenže nedávno pachatel jednoduchým fíglem vyřadil zabezpečení z provozu a vloupal se k nám znovu,“ popsal Prokeš martyrium, kterým si prochází.

Podle něj je problém i v tom, že v místě není kvalitní připojení na internet, což zajištění objektu ztěžuje. Jak řekl, následky opakovaných nezvaných návštěv jsou pro stanici téměř likvidační.

Zloději totiž nejen kradou, ale také ničí. Poškodili plot, utrhali petlice a vylomili branku. Uvnitř si vyhlédli naftová kamna, vytrhli je ze zdi a v místnosti i rozbili okno. Prostor je tak neobyvatelný.

Celková škoda se podle Prokeše vyšplhala téměř ke 100 tisícům korun.

Pes doma vážně pokousal malé dítě v obličeji, pro chlapce letěl vrtulník

„Když vyjíždíme k případu, musíme být maximálně připraveni. Například nedávno nás povolali k vážnému případu v Andělské Hoře, kde pes napadl malé dítě, které muselo být letecky transportováno do Prahy. Jenže právě jsme o vybavení přišli a navíc nás tíží improvizované podmínky. Upřímně, nechci domýšlet situaci, kdy bychom k podobnému případu vyjeli jen tak, s holýma rukama,“ řekl Prokeš.

Ten se teď nemůže věnovat plánované stavbě ošetřovny, která měla vzniknout v jedné z nevyužívaných místností. Právě tady chtěl vybudovat zázemí pro pomoc nemocným a zraněným zvířatům.

„Jenže místo rozvoje teď řešíme základní věc, jak vůbec zajistit bezpečnost. Aktuálně je pro nás zásadní oprava oplocení a zabezpečení objektu,“ nastínil Prokeš, kterého mile překvapila vlna solidarity a nabídek pomoci, která se v té souvislosti zvedla.

Odchytová služba unikla stěhování, doplní ji nová veterinární pohotovost

„Chtěl bych poděkovat každému, kdo nám v posledních dnech vyjádřil podporu nebo nabídl pomoc. Velmi si toho vážím a rozhodně to neberu jako samozřejmost,“ podotkl s tím, že záchranné stanici přesto zřejmě nezbude, než vyhlásit veřejnou sbírku. „Dokud se nám nepodaří areál dostatečně zajistit, nebudeme pořizovat nové vybavení. V době, kdy si sem zloději chodí jak do samoobsluhy, by to nemělo smysl,“ dodal.

Vloupáním z minulého víkendu se zabývají policisté. Ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z krádeže.

Záchranná a odchytová služba pro zvířata je jediným pracovištěm v Karlovarském kraji, které aktivně vyjíždí ke zvířatům v nesnázích. Poskytuje první pomoc a pokud je to nutné, zajistí odvoz k veterinárnímu lékaři. Dokáže zasáhnout i v případě odchytu problémových psů a dalších zvířat. V kraji působí už více než deset let. Spolupracuje s veterináři, policií a hasiči.

