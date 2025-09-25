Ve zříceném letadle na Plzeňsku zahynul majitel karlovarského hotelu

Obětí tragického pondělního pádu letadla u Balkové na severním Plzeňsku je majitel karlovarského Parkhotelu Richmond Stanislav Matoušek. Šestasedmdesátiletý podnikatel byl na palubě šestimístného stroje Beechcraft BE 58 Baron sám.
Malé letadlo spadlo u Bálkové na severním Plzeňsku v těžko přístupném terénu. (22. září 2025) | foto: HZS Plzeňského kraje

„Byl to vášnivý letec, vím, že měl vlastní letadlo. Zpráva o jeho smrti mě zasáhla,“ potvrdil informaci pro iDNES.cz jeden ze zaměstnanců hotelu.

Letoun se zřítil u Balkové na severním Plzeňsku 22. září krátce po třetí hodině odpoledne. Jeho trosky byly rozeseté na 300 metrech. Příčinou nehody se zabývají experti Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod (ÚZPLN).

Výbuch za letu, nebo požár po nárazu? Odborníci vyšetřují pád stroje na Plzeňsku

Jak pro Deník uvedl letecký inspektor ÚZPLN Jiří Procházka, vliv na nehodu mohlo mít počasí. „Mraky byly nízko. Letadlo se v nich velmi špatně řídí. Vybírá se to mnohem hůře, než když vidíte. Ale co se na palubě stalo, to se teprve uvidí. Mohla to být lidská chyba, roli mohla sehrát i technická závada. Počítám, že jasno bude v řádu měsíců,“ uvedl.

Stanislav Matoušek byl do loňského roku členem dozorčí rady Parkhotelu Richmond. „Běžně jsme ho ale stále vídávali v hotelu, stále chodil do provozu. Byl to velký sportovec a nadšenec do létání,“ řekl Deníku zaměstnanec hotelu.

Investor začal stavět pár dní před termínem. Dům ale dokončím, tvrdí

Pro karlovarské hotelnictví je podle Jana Kroniky, prezidenta krajské sekce Asociace hotelů a restaurací, smrt Stanislava Matouška obrovskou ztrátou. „Od doby, co koupil Richmond, hotel jen vzkvétal. Navíc to byl obrovský karlovarský patriot,“ smutně konstatoval Kronika.

Památku majitele si v Richmondu připomenou pietním místem. Ačkoliv žil řadu let v Karlových Varech, poslední rozloučení se Stanislavem Matouškem se uskuteční v jeho rodném Zlíně.

