Tisíc dětí bez pediatra. Problémy příhraničí se prohlubují, varují obce

„V příhraničí dlouhodobě klesá kvalita života. Oproti vnitrozemí máme specifické problémy na které samosprávy nestačí. Úplně nejčerstvější jsou potíže ve zdravotnictví. Proto jsme se spojili a chceme koordinovaně a jednotně vystupovat směrem k vládě a dalším orgánům,“ uvedl ašský starosta Vítězslav Kokoř.

Poukázal na to, že poté, co v Aši skončil jeden ze dvou pediatrů, zůstává bez lékařské péče více než tisícovka dětí. „Naštěstí se podařilo domluvit, že tyto pacienty v případě potřeby ošetří ambulance dětského oddělení nemocnice v Chebu. Ale je to jen dočasné řešení. Bohužel, pediatra pro Aš se stále nedaří zajistit,“ informoval.

Lidem na Ašsku by podle něho aktuálně nejvíc pomohlo, kdyby mohli využívat ambulance v blízkém Selbu. „Ačkoli máme v Německu české zdravotníky a doktory, český pacient za nimi nesmí. Jak je to možné dvacet let po vstupu do Evropské unie? “ zamyslel se Vítězslav Kokoř.

Starostové zakládajících měst chtějí v nejbližší době oslovit s prosbou o pomoc poslance a senátory. Například začátkem června plánují schůzku se všemi pěti poslanci zvolenými za Karlovarský kraj napříč politickým spektrem. S problémy, kterým příhraničí čelí, s požadavky a návrhy řešení chtějí rovněž seznámit členy senátního podvýboru pro regiony v transformaci.

„Situace se stále zhoršuje, naše problémy se prohlubují. Potřebujeme být slyšet a přimět odpovědné politiky, aby se tím začali vážně zabývat. Máme připravená nějaká řešení, která jsme vypracovali s odborníky, ale zatím nám nikdo příliš nenaslouchá. A přitom nám chybí lékařská péče, ubývá policistů, investoři nemají zájem tu podnikat. Vinou špatně nastaveného systému sociální podpory ale přibývá problémových obyvatel,“ popsal starosta Kokoř, který stojí v čele třináctitisícové Aše. Rovněž upozornil, že Aš nemá přímé spojení s krajským městem, což komplikuje lidem případné dojíždění za prací a lékaři.

Lékařům je v průměru 70 let

Podle starosty Jana Šimka trápí Kraslice nejvíc odliv obyvatel. Ve městě se kvůli blízkosti německých hranic stále stupňuje trend dojíždění za prací do Německa. Kraslice, kde žije přibližně 6,5 tisíce obyvatel, bojují s rozsáhlou infrastrukturou a nemají dostatek peněz na běžnou údržbu budov, silnic nebo na provoz veřejného osvětlení. Tikající bombou je i zdravotnictví. Podle starosty je věkový průměr zdejších lékařů kolem 70 let.

Rovněž pro Nejdecké je zdravotnictví prioritou. Důležité je ale i zachování úrovně školství. „Chybí nám peníze například na opravu mateřských škol,“ uvedla starostka Ludmila Vocelková, která stojí v čele města s takřka osmi tisíci obyvateli.

Řešení situace vidí starostové například v nastavení daňového zvýhodnění pro investory a podnikatele nebo ve vytvoření dostupných dotací pro obce. Podobný model ekonomického zvýhodnění podle nich existuje i v jiných zemích Evropské unie.