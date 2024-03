Obec Pomezná před mnoha roky zmizela, nadšenci se ji teď snaží vzkřísit

Někdejší lidské domovy v Pomezné připomínal pouze pobořený zbytek kamenné věže bývalého panského sídla, který se snad zázrakem dochoval. To už ale neplatí. V Pomezné, německy Markhausen, se už znovu objevují první domy. Z vykopaných a očištěných kamenů, cihel a překladů je jako skládačku sestavuje Petr Jaška z Chebu.

Podařilo se mu dostavět věž, kterou před válkou sedláci zřejmě používali jako sýpku, už stojí i sousední chlév. Přesně jako na historických fotografiích. „Věž zatím nemá původní vysoký gotický krov,“ ukazuje vybledlý snímek Petr Jaška, který s napětím čeká, jak dopadne žádost o podporu na pořízení projektové dokumentace pro stavbu třípatrového zastřešení.

„Vzhledem k tomu, že jen cena projektu je zhruba čtvrt milionu korun, čekáme, jak letos dopadnou dotace, které rozděluje úřad Karlovarského kraje. Bez této pomoci se neobejdeme. Až bude projekt hotový, začneme shánět peníze na střechu. Předběžně to vidím, že budeme potřebovat zhruba pět milionů korun,“ poznamenal Jaška.

Pamětní kříž zmizel

To se střechou původního chléva, který těsně přiléhá k věži někdejší tvrze, je to jednodušší. Krov je hotový, letos na něj chce Petr Jaška položit i střešní krytinu. A protože se mu podařilo objevit u cesty jen kousek pod povrchem kamenný sokl pamětního kříže, plánuje, že drobnou sakrální památku obnoví a umístí na místo, kde podle dobových fotografií kdysi stála.

„Při bourání vesnice zřejmě kříž povalili, kov odvezli a zbytek zahrnuli hlínou. My ho teď našli, vykopali a očistili. Na kamenném podstavci je letopočet 1898 a písmena G a D. Mohly by to být iniciály jména Gerhard Diener. Rodina Dienerů žila v Pomezné více než čtyři sta let,“ přemýšlí Jaška.

Kovový kříž s Kristem, který stál na vrcholu podstavce, se však nedochoval. Ačkoli se ví, jak vypadal, podobný se najít nepodařilo. „Máme ale náhradu. Z pozůstalosti José Kočího, který se podílel na opravách Lorety v Hrozňatově, jsme dostali krásný kovaný kříž. Vyráběl ho před lety zdejší mistr kovář Jiří Čada. Ten bychom chtěli na kámen osadit a v neděli 12. května odpoledne, pokud vše stihneme, slavnostně odhalit,“ podotkl Jaška.

Osudným byl rok 1948

U té příležitosti plánuje obě budovy, tedy chlév i věž, otevřít veřejnosti. Lidé si budou moci prohlédnout i odkryté základy obvodové zdi někdejšího tvrziště. Událost doprovodí koncert dobové hudby. Litinové nebo kované kříže na kamenných podstavcích se v české krajině objevují od 19. století. Často na místech, kde dřív stály kříže dřevěné.

Velké množství těchto drobných památek bylo zničeno po roce 1948. Materiál tvoří želený kříž, vetknutý do základny z opracovaného kamene. Její přední strana bývá zdobena rámováním, někdy je do kamene vytesán letopočet, iniciály, grafický symbol či delší texty.

Pamětní kříže byly stavěny jak v zastavěných oblastech, tak mimo ně. Vyznačovaly rozcestí, křižovatku cest, hranice pozemků či správních území obcí. Lidé je stavěli i na bodech, odkud bylo vidět daleko do krajiny nebo na místech přírodních zajímavostí, významných událostí nebo neštěstí.