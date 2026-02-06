Obec nabízí odměnu za dopadení traviče psů. Podobné problémy už tam řešili

Odměnu 20 tisíc korun za dopadení traviče psů nabízí obec Milíkov na Chebsku. Uvedl to starosta Jan Benka s tím, že v posledních měsících nacházeli lidé na svých pozemcích kusy zřejmě otráveného masa.
Policejní mluvčí Jakub Kopřiva řekl, že policisté se případem týrání zvířat v Milíkově zabývali naposledy v dubnu 2025, podezření se ale tehdy nepotvrdilo.

„Letos za mnou přišlí místní lidé, že už se to stalo opakovaně, že našli maso na zahradě. Samozřejmě to chtěli nějakým způsobem řešit, takže jsme zvolili tuhle za mě asi nejjednodušší variantu. Mohla by fungovat jako odstrašující pro toho dotyčného. Anebo se opravdu někdo najde, kdo ho ohlásí,“ popsal motivaci k vypsání odměny starosta. V Malé Šitboři, osadě u Milíkova, podle něj v lednu po takovém mase uhynul pes.

Zažívací problémy i záněty. Veterinářky se o první víkendové službě nezastavily

Na úřední desce obce bylo oznámení vyvěšeno 5. února. Stojí na něm, že obec odměnu vypisuje za informace vedoucí k dopadení a usvědčení pachatele. Travič podle starosty často používá nebezpečné jedy, například fosfid zinku, které vhazuje s masem do zahrad. Podle pejskařů má jít o jed na hubení hlodavců.

„Nechtěl jsem šířit paniku. Ale lidé mají psy jako svoje vlastní děti, chovají je i desítky let. A teď se ptají i ostatní, co se děje. Nikdo se ale ani obci a prý ani policii zatím neozval,“ řekl Benka. O žádných sousedských sporech podle svých slov neví.

Na Toužimsku někdo zřejmě otrávil samici orla, její mládě v hnízdě uhynulo

Policejní mluvčí Kopřiva uvedl, že žádný případ týkající se travičství nebo týrání zvířat v posledních měsících v okolí Milíkova policisté neřešili. „V dubnu loňského roku jsme přijali oznámení o možném vhození masa s neznámou látkou na zahradu v Milíkově na Chebsku, které mělo přivodit zdravotní potíže psovi. Ve věci bylo provedeno důkladné šetření, ale byla nakonec odložena, protože nebyly zjištěny skutečnosti potvrzující podezření,“ uvedl.

K Milíkovu patří pět osad, a to Těšov, Mokřina, Úval (dříve Zelená), Malá a Velká Šitboř.

Broumovská klávesa zve mladé hudebníky, aby se hlásili do 16. ročníku

Momentka z 15. ročníku Broumovské klávesy

Mezinárodní soutěž pro mladé klavíristy do sedmnácti let Broumovská klávesa otevřela registrace. Uskuteční se pošestnácté v areálu broumovského kláštera od 24. do 26. dubna. Zájemci se mohou hlásit...

6. února 2026  11:03

Dobové fotografie i vzorníky exportních domů. Muzeum digitalizovalo své poklady

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusí...

Za vzorníky jabloneckých exportních domů a skleněnými negativy už nemusejí badatelé z tuzemska a ze světa jezdit do Jablonce nad Nisou, nově si je mohou prohlížet online. Muzeum skla a bižuterie...

6. února 2026  11:02,  aktualizováno  11:02

