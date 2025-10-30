Ve školce na Chebsku unikal plyn, děti s učitelkami musely do vedlejší budovy

Dvě velké plynové lahve má školka v přístěnku mimo budovu. Zřejmě slouží pro potřeby kuchyně. Zápach unikajícího plynu v budově přinutil děti i učitelky objekt opustit.
„Přivolaní hasiči uzavřeli přívod plynu a budovu odvětrali,“ konstatoval Patrik Žižka, mluvčí Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje. Školka podle něj nesmí do vyřešení závady přívod plynu používat.
Hasiči ve Varech evakuovali stovky dětí ze školy kvůli úniku plynu
Ještě před příjezdem jednotky se děti narychlo přesunuly do sousední budovy. Po necelé hodině se všichni mohli vrátit.
