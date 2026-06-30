Po deštích už v Karlovarském kraji nehrozí vysoké riziko požárů

Po deštích a občasných bouřkách i díky ochlazení o několik stupňů už v Karlovarském kraji nehrozí vysoké riziko požárů. Hejtman Petr Kubis (ANO) proto zrušil zákaz rozdělávat oheň a používat pyrotechniku v celém kraji, který platil od pátečních 13:00. Hejtmanství o tom informovalo v tiskové zprávě. Vedení kraje tak zareagovalo na doporučení hasičů.
Hasiči podle hejtmanství vyhodnotili minulý týden riziko vzniku požáru jako vysoké a vydali kraji oficiální doporučení. Extrémně vysoké teploty způsobily podle hasičů i několikanásobně vyšší odpar srážek, a krajina je proto dlouhodobě vyschlá. V Karlovarském kraji bylo nejtepleji v neděli, kdy v Karlových Varech naměřili meteorologové 39 stupňů, což bylo o 1,4 stupně víc než sobotní rekord na stejné stanici, který už byl také historickým maximem. Rekordy zaznamenalo podle meteorologů všech šest stanic v regionu, které měří teplotu déle než 30 let.
Od pondělí postupuje Českem studená fronta. V Karlovarském kraji klesly denní maximální teploty na 25 až 28 stupňů Celsia. Nejchladněji má být ve středu s 21 až 25 stupni, čtvrtek má být o dva stupně teplejší.
Zákaz rozdělávat a udržovat otevřený oheň platil na všech místech s vegetací, jako jsou lesy, pole, zahrady, parky či louky do pondělní půlnoci. Týkal se i rozdělávání a udržování otevřeného ohně, pálení klestu a zbytků po těžbě v lesích, používání pyrotechnických výrobků, vypouštění létajících lampionů se zdrojem otevřeného ohně a odhazování hořících nebo doutnajících předmětů. Omezeno bylo i provozování jízdy parních lokomotiv a spotřebovávání vody z požárních nádrží pro jiné účely než hašení. Za porušení uvedených zákazů hrozila pokuta až do výše 100.000 korun.
Zemědělci a vlastníci lesů byli povinni preventivně kontrolovat lesní porosty a zavést preventivní opatření.
Státní podnik Povodí Ohře vydal na některých přítocích řeky Ohře zákaz odběrů povrchových vod. Podle mapky těchto opatření se zákaz zatím Karlovarského kraje netýká, uvedlo povodí na webu.