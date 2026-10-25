Po požáru v domě ve Velké Hleďsebi našli hasiči mrtvého člověka

Mrtvého člověka našli hasiči po sobotním požáru rodinného domu ve Velké Hleďsebi na Chebsku. ČTK to řekl policejní mluvčí Jakub Kopřiva. Zatím nesdělil bližší podrobnosti, ani to, zda to byl muž, či žena. Mluvčí záchranné služby Simona Kratochvílová ČTK řekla, že další tři lidé se zranili a skončili v nemocnici.
"Hořet v rodinném domě začalo po 21:00. Bohužel po lokalizaci požáru bylo v domě nalezeno lidské tělo bez známek života. Případem se zabýváme, na zjištění příčin požáru spolupracujeme s hasičským záchranným sborem," uvedl policejní mluvčí.
"Mohu potvrdit, že jsme včera v nočních hodinách zasahovali u požáru rodinného domu, odkud bylo hlášeno několik zraněných osob. Na místě se nacházely celkem čtyři osoby. Tři z nich jsme po ošetření transportovali do chebské nemocnice pro podezření na intoxikaci zplodinami hoření. Jedna z ošetřených osob navíc utrpěla popáleniny menšího rozsahu. U čtvrté osoby bohužel lékař na místě konstatoval úmrtí," řekla Kratochvílová. Ani ona nesdělila další podrobnosti o zemřelém.
Kolem 23:00 měli hasiči požár zlikvidovaný, kontrolovali objekt kvůli případným skrytým ohniskům a odvětrávali ho. Příčinu požáru a výši vzniklé škody jejich mluvčí Patrik Žižka neuvedl.