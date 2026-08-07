„Co se týče středověkých dolů a štol, které máme ve správě, tak tam v těchto horkých dnech evidujeme zvýšený počet návštěvníků. Odhadem je to přibližně o čtvrtinu víc než v běžných dnech. Ti lidé dokonce sami hlásí, že se k nám jdou zchladit. Do muzea míří největší počet návštěvníků dopoledne, odpoledne ale dávají přednost koupalištím, nebo zůstávají doma. V těch opravdu horkých dnech návštěvnost trochu klesá,“ potvrzuje ředitel Muzea Sokolov Michael Rund.
Za pravdu mu dává i ředitelka společnosti Hrad Loket Jana Těžká. „Lidé musí zaparkovat dál od hradu, přejít po rozpáleném náměstí a vystoupat k bráně. V tak horkých dnech, které tu aktuálně jsou, si mnozí návštěvu rozmyslí.“
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Vedro vyhání lidi z horkých provozů, firmy zkracují směny
Problémem jsou i některá zaměstnání. Například práce u sklářské pece firmy Moser. „Skláři na hutích, kteří běžně pracují do 14.30, měli tento týden kvůli abnormálně vysokým odpoledním teplotám zkrácenou pracovní dobu do 13 hodin. Administrativní pracovníci mohou od 13 hodin přejít na home office. Změny se vždy vyhodnocují na týden dopředu podle předpovědi počasí,“ uvádí mluvčí firmy Moser Barbora Vondalová s tím, že skláři v exponovaných provozech mají k dispozici po celý rok nealkoholické a iontové nápoje.
Ačkoli by se mohlo zdát, že plovárny a koupaliště mají v horkých dnech úplně plno, provozovatelé tvrdí, že mimořádnou návštěvnost nepozorují.
„Žádné návaly. Spíš je to konstantní návštěvnost, která se pohybuje mezi 800 až 1 500 lidí denně. Ano, o horkém víkendu v červnu tady byl nával, ale nyní je období dovolených, a tak je zřejmě hodně lidí mimo město,“ naznačuje jednatel Koupaliště Michal v Sokolově Jiří Štěpán. Podle jeho slov je ale návštěvnost koupaliště i kempu v areálu i tak vyšší než loni.
„Zaznamenáváme, že se lidé chodí vykoupat i po práci. Kolem 16. hodiny počet návštěvníků vždy naroste,“ doplňuje.
Podobně je na tom i koupaliště Dřenice u Chebu. Podle Petry Böhmové z SK Juventus lidem chybí autobusová linka, která v minulých letech vozila návštěvníky na plovárnu i ve všedních dnech. „Voda je čistá, vše je zajištěno, ale přes týden se sem lidé nemají jak dostat.“
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Koupaliště Michal vyslyšelo návštěvníky a připravilo více stinných míst
Mimořádně náročné období za sebou mají i záchranáři. Konkrétně v pondělí v Karlovarském kraji zasahovali u 155 událostí, což je o 41 procent víc, než běžný denní průměr.
„Jde o nejvyšší denní počet výjezdů v dosavadním průběhu letošního roku. Obvykle máme v průměru 110 výjezdů denně,“ uvádí mluvčí Zdravotnické záchranné služby Karlovarského kraje Simona Kratochvílová s tím, že záchranáři nejčastěji vyjížděli ke kolapsovým stavům a nevolnostem způsobeným vysokými teplotami.