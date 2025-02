Chovatelka na statku trápila koně i psy hladem a žízní, dostala podmínku

Okresní soud v Chebu již dříve uznal ženu vinnou z přečinu chov zvířat v nehodných podmínkách a vyměřil jí podmíněný trest. Totožný verdikt nyní v odvolacím řízení potvrdil Krajský soud v Plzni.

Součástí trestu je také to, že žena nesmí po dobu dvou let chovat koně a psy. Úterní verdikt pro iDNES.cz potvrdila soudní úřednice.

„Skutkový stav, který byl zjištěn, svědčí o dlouhodobém zanedbání péče. V důsledku toho zvířata trpěla hladem, žízní a bolestmi, což jim způsobovalo značné útrapy,“ uvedl podle serveru Novinky.cz předseda senátu Zdeněk Jaroš.

Dodal, že u obžalované třiačtyřicetileté ženy chybí jakákoliv sebereflexe. Chybu vidí u druhých lidí, u sebe ne. Myslí si, že má pravdu a nikdo jiný.

Kauza týrání několika koní a psů v obci Křižovatka odstartovala v srpnu 2022. Zvířata žila ve špatných podmínkách v polorozpadlém statku bez přístupu k vodě.

Koně utíkali a spásali pozemky cizích majitelů

Podle sousedů problém trval několik let. Koně utíkali, toulali se po okolí a spásali pozemky, které majitelce nepatří. Docházelo také k úhynům.

„Jedná se o chov paní Lenky Spáčilové, registrujeme jej už asi deset let. Jde o zanedbanou a nesprávnou péči. Koně dlouhodobě utíkali a možná i díky tomu je aktuálně jejich výživový stav dobrý, protože se dostali ke krmení a k vodě v potoce. Jinak prostory chovu nejsou v dobrém stavu, je tam stavební suť, dráty, ve stájích z trámů trčely hřebíky. To všechno bylo pro ty koně nebezpečné. Ale je pravda, že do poslední kontroly jsme zranění nezaznamenali,“ popsala chov v srpnu 2022 Mária Slepičková, ředitelka veterinární správy pro Karlovarský kraj.

„Teď už tam nějaké škrábance byly, u jedné klisny jsme viděli na bocích odřeniny, jedna měla neošetřenou zhnisanou ránu, u jednoho poníka pak byla ta zranění o něco větší. Zřejmě docházelo k soubojům hřebců, protože byli pohromadě hřebci s klisnami a velcí koně s poníky. Došlo i k tomu, že velký hřebec obtěžoval klisnu poníka. To se dít nesmí. Zvířata musejí být od sebe oddělena, což zde zajištěno nebylo,“ pokračovala tehdy ředitelka.

Při poslední kontrole se rovněž ukázalo, že klisny s hříbaty, které byly zavřené na dvoře, neměly k dispozici vodu, ani krmení.

„V té době už tam nebylo zelené stéblo. I potok se změnil v bahnitou louži nevhodnou k napájení. Rozhodli jsme proto o okamžitém odebrání, a to i z důvodu, že majitelka zvířata řádně nezajistila a koně stále utíkali. Na místě byla odebrána i pětice pyrenejských horských psů. Jsou rovněž zanedbaní a i výživový stav je zde horší. Nejsou česaní, stříhaní. V letních vedrech museli s takto zanedbanou srstí velmi strádat,“ nastínila Slepičková.

Podle jejích slov došlo v minulosti k úhynům a chovatelka dostala pokutu za to, že okamžitě nezajistila odvoz mrtvých zvířat. „Před časem uhynula jedna kobyla, ale ta už přišla ve špatném stavu a byla zde na dožití. Na jaře pak došlo k otravě hříběte, zřejmě se napáslo řepky a přes péči veterináře se jej nepodařilo zachránit. Kdyby však měla koně pořádně ustájené, tak by se k nevhodnému krmení nedostali. Je to její pochybení,“ doplnila Slepičková.

Chovatelka se k případu nechtěla vůbec vyjadřovat a vinu popírala. Tvrdila, že se o zvířata řádně starala, ale že jí škodili jiní lidé. „Stejně to překroutíte. Pokud budu chtít něco vysvětlit, napíšu článek sama,“ řekla. Zmínila tehdy, že se už rok snaží zvířata z Křižovatky rozprodat a chov zrušit. „Takto se to alespoň uspíšilo,“ dodala.