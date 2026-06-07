Volný čas ašským mladým z poloviny zaplatí místní radnice elektronickou měnou

Město k tomu účelu uvolnilo z rozpočtu částku půl milionu korun. Podporu pro děti do patnácti let ve výši tisíc korun tak získá pět stovek tamních obyvatel. Podmínkou je však padesátiprocentní spoluúčast.
Nabídku k zapojení dostaly spolky, provozovatelé kroužků, volnočasové organizace a obchodníci nabízející sportovní a volnočasové aktivity pro děti na území města Aš.
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Aš rozdává tisícovky na nákupy u místních. Correnty mizí během jediného dne
Lidé i obchodníci se mohou do programu registrovat do konce března příštího roku, a to buď přímo na webové stránce as.corrency.cz nebo na podatelně Městského úřadu Aš v Kamenné ulici. „Už v tuto chvíli lze correnty uplatnit u devíti poskytovatelů volnočasových aktivit,“ upřesnil mluvčí města Milan Vrbata
Projekt Corrency funguje v Aši už třetím rokem. Služba má za pomoci correntů podpořit nákupy u lokálních podnikatelů, rozjet místní ekonomiku, a udržet tak peníze v regionu. Podle ašského starosty Vítězslava Kokoře se to daří.
„Od začátku jsme k projektu přistupovali tak, že chceme pomoct místní ekonomice. Nejde o rozdávání peněz občanům, ale o podporu nákupů u lokálních obchodníků a služeb,“ uvedl starosta.
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Princip je jednoduchý. Město lidem přispívá formou correntů v hodnotě tisíc korun. Correnty je možné uplatnit pouze u zapojených podnikatelů nebo zapsaných spolků a organizací v Aši. Mezi ně patří například Městský dům dětí a mládeže Sluníčko, kulturní centrum LaRitma nebo místní sportovní kluby. Alespoň polovinu částky však musí zákazník vydat ze své kapsy.
Ašská radnice se při svých plánech na oživení místní ekonomiky inspirovala v nejrůznějších městech republiky. „Někde radnice podpořily zájmové kroužky pro děti, jinde místní obchodníky nebo jen určité služby, farmářské výrobce a podobně,“ popsal Milan Vrbata.
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V Aši zbylo už jen pár podnikatelů, lidé u nich mohou platit i virtuální měnou
Projekt podpory lokální ekonomiky už zavedli například v Kyjově na Hodonínsku, některých částech Prahy či ve Slezské Ostravě. Právě v Kyjově byl v roce 2021 spuštěn pilotní projekt v rámci republiky.
Ve Slezské Ostravě zase mohou lidé využít dotaci na sportovní a rekreační aktivity. Tamní radnice tak chce podpořit zdraví a rozvoj dětí a zároveň pomoci spolkům a organizacím, které aktivity pro děti nabízejí. Jejich přístupem se nyní inspirovali i v Aši.